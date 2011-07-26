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Покой мертвых охранять не будут

27 июля 2011, 00:03
Глава МУП «Комбинат специального обслуживания» Уфы Валентин Святынчук прокомментировал факт массового вандализма, произошедшего на минувшей неделе на Северном кладбище Уфы. По мнению г-на Святынчука, родственникам усопших вероятно следует страховать дорогие памятники, поскольку средств на патрулирование огромных кладбищ у муниципалитета нет.

- Только Северное кладбище занимает 400 гектаров, - сказал «МКС» руководитель всех погостов, расположенных в столице Башкирии. - Возможностью сохранения надгробий могло бы стать добровольное страхование памятников из дорогих материалов.

По словам Валентина Святынчука, в муниципальном предприятии уже пытались ввести такую практику и агитировали родственников за страхование памятников.

- Но, ни одного желающего застраховать могилу усопшего не нашлось, - пояснил глава КСО.

Чиновник высказал надежду, что скоро вандалов разгромивших Северное кладбище поймают. Он напомнил, что большинство подобных хулиганских выходок полиция обычно раскрывала.

- Самый большой разгром был на Сергиевском кладбище в 1986 году, тогда сумму ущерба составила больше 20 тысяч рублей советскими деньгами. А автомобиль тогда стоил пять тысяч, - говорит Валентин Святынчук.

Сумму ущерба от нынешней выходки вандалов г-н Святынчук подсчитать не смог.

Между тем, по данным «МКС», родственники тех, чьи могилы были разбиты, собираются объединиться и написать коллективное обращение в прокуратуру Орджоникидзевского района, чтобы стимулировать работу полиции по поиску подонков.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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