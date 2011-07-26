Покой мертвых охранять не будут

- Только Северное кладбище занимает
По словам Валентина Святынчука, в муниципальном предприятии уже пытались ввести такую практику и агитировали родственников за страхование памятников.
- Но, ни одного желающего застраховать могилу усопшего не нашлось, - пояснил глава КСО.
Чиновник высказал надежду, что скоро вандалов разгромивших Северное кладбище поймают. Он напомнил, что большинство подобных хулиганских выходок полиция обычно раскрывала.
- Самый большой разгром был на Сергиевском кладбище в 1986 году, тогда сумму ущерба составила больше 20 тысяч рублей советскими деньгами. А автомобиль тогда стоил пять тысяч, - говорит Валентин Святынчук.
Сумму ущерба от нынешней выходки вандалов г-н Святынчук подсчитать не смог.
Между тем, по данным «МКС», родственники тех, чьи могилы были разбиты, собираются объединиться и написать коллективное обращение в прокуратуру Орджоникидзевского района, чтобы стимулировать работу полиции по поиску подонков.
Дмитрий КОЛПАКОВ.