Максимальный штраф для перевозчиков, рискующих жизнями людей, - три тысячи рублей

Также будет вынужден разориться на оплату штрафа в 3000 рублей бизнесмен Валерий Балянов, осуществляющий в Туймазах городские перевозки на маршрутах № 1 и 5. У горе-предпринимателя не оказалось ни одной лицензионной карточки – все его автобусы, передвигающиеся по улицам города, не имели никакого права выезжать на линии. Да и разрешение ездить по этим маршрутам коммерсант «выдал» себе сам, не согласовав ни графика передвижения, ни расписания с местными органами власти. Особенно ревизоров Росавтодорнадзора возмутило, что автобусы г-на Балянова пересекали железнодорожный переезд, принадлежащий заводу «Туймазыстекло», а на предприятии, отправляя вагонетки, и не предполагали, что в любой момент могут стать виновными в гибели людей – ведь их никто не оповестил, что пути с завидной регулярностью пересекает пассажирские автобусы. Кстати, водителей, нанятых Валерием Баляновым, перед рейсами никто не осматривал, и работали нанятые шоферы как проклятые, по несколько смен подряд. А так и до беды недалеко.