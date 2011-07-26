Максимальный штраф для перевозчиков, рискующих жизнями людей, - три тысячи рублей

Например, каждый перевозчик обязан участвовать в конкурсах местных муниципалитетов, где определяется конкретный маршрут для каждого из них, но в реальности этого не происходит. И любой владелец лицензии уверен, что наличия этого документа достаточно для того, чтобы носиться между остановками по любому, выбранному им самим направлению. И такие игроки урывают доходы у тех, кто честно в конкурсах участвует и ездит только по утвержденным маршрутам. Контролировать «партизан» в мэриях не умеют – нет ни специалистов, ни рычагов воздействия на не желающих играть по правилам.
В башкирском управлении Росавтонадзора пытаются воздействовать на, как их здесь называют «недобросовестных перевозчиков» через суд. В частности, все, зарабатывающие на рынке автоперевозок обязаны иметь четкий график движения и расписание, места для отдыха водителей и отстоя транспорта, медосмотра и техосмотра. Нанимать в штат врача, определяющего, насколько водитель «годен» к выходу в рейс и механика, осматривающего автомобили перед выездом, а также лицензионную карточку на каждый автобус. В Арбитражном суде Башкирии на днях рассмотрели сразу пять таких дел, предупредив одного автопредпринимателя о недопустимости подобных нарушений и оштрафовав четверых коммерсантов, взявшихся перевозить пассажиров, на три тысячи рублей. К сожалению, больший штраф для тех, кто рискует жизнями и здоровьем людей законодательство не предусматривает.
Отделалась предупреждением буздякская фирма «Чулпан», работающая на междугородных маршрутах. Оказалось, что водители автобусов этой фирмы, направляясь в деревни Казаклар, Севадыбашево, Тугаево, Тавларово и в Уфу собирают людей, где придется, и высаживают их не на остановках, а как пассажир захочет. Плюс ко всему никакого расписания движения у чулпановских водителей нет – каждый из них выезжает в рейс, когда душа пожелает или соберется нужное количество пассажиров. Нет и утвержденных маршрутов – водитель сам выбирает дорогу, по которой повезет людей. Плюс ко всему выяснилось, что за руль автобуса садятся шоферы, никогда не работавшие в сфере пассажироперевозок и не имеющие необходимого в дороге опыта – так и до трагедии недалеко. Но судьи посчитали, что фирма, которая впервые оказалась в поле зрения авторевизоров заслуживает только предупреждения о недопустимости подобных нарушений в будущем. И станут ли теперь «чулпановцы» соблюдать нормы закона – большой вопрос.
А вот автопредприниматель из Туймазов Николай Ивин, гоняющий автобусы по окрестным деревням, заплатит штраф в три тысячи рублей. Водители, работающие на г-на Ивина, также ездят по «собственным» маршрутам и останавливаются там, где им удобно, а не там, где люди могут чувствовать себя в безопасности.
Кроме того, Николай Ивин и не думал контролировать техническое состояние автобусов – каждый шофер сам нес ответственность своего «кормильца» и сам «на глазок» определял, насколько готово к поездке транспортное средство. А коммерсант со слов водителя заносил в отметки в журнал о безопасности общественного транспорта. Страшно подумать, что может случиться с пассажирами г-на Инина после такой технической процедуры!
Также будет вынужден разориться на оплату штрафа в 3000 рублей бизнесмен Валерий Балянов, осуществляющий в Туймазах городские перевозки на маршрутах № 1 и 5. У горе-предпринимателя не оказалось ни одной лицензионной карточки – все его автобусы, передвигающиеся по улицам города, не имели никакого права выезжать на линии. Да и разрешение ездить по этим маршрутам коммерсант «выдал» себе сам, не согласовав ни графика передвижения, ни расписания с местными органами власти. Особенно ревизоров Росавтодорнадзора возмутило, что автобусы г-на Балянова пересекали железнодорожный переезд, принадлежащий заводу «Туймазыстекло», а на предприятии, отправляя вагонетки, и не предполагали, что в любой момент могут стать виновными в гибели людей – ведь их никто не оповестил, что пути с завидной регулярностью пересекает пассажирские автобусы. Кстати, водителей, нанятых Валерием Баляновым, перед рейсами никто не осматривал, и работали нанятые шоферы как проклятые, по несколько смен подряд. А так и до беды недалеко.
Заплатит 3000 рублей штрафа бизнесмен из села Черкассы Алексей Гоголев, гоняющий автобусы в Уфе по маршруту № 290 «Телецентр-Инорс». Этот автопредприниматель тоже не считал необходимым соблюдать расписание, выпуская свои машины на прибыльную линию в часы пик и отзывая автобусы, когда улицы пустели.
Уфимский автокоммерсант Сергей Косарев и вовсе оказался большим оригиналом – отправив автобусы по маршруту № 279 «Суворова-Аральская», он не подумал утвердить эту линию ни с дорожными, ни с коммунальными службами, не сообщил об этом в ГАИ, оставил в неведении мэрию. А потом пассажиры удивляются, жалуясь на обслуживание в частных автобусах в администрацию Уфы – маршрут вроде есть и по нему курсируют автомобили, а в мэрии ничего про это не знают. Сергей Косарев также заплатит штраф в три тысячи рублей – иного наказания для нарушителей пока не предусмотрено.
А ведь это лишь небольшая часть автопредпринимателей, которых сотрудники Росавтодорнадзора схватили за руку. Сколько еще таких бизнесменов не попалось ревизорам? Судя по «желтой реке», которая выливается на улицы башкирских городов в часы пик – «имя им легион». И все они рискуют нашими жизнями.
Рынок автоперевозок в Башкирии активно развивается, но почти не контролируется – минимальные штрафы, тем более по сравнению с заработками на этом поле – около 3000 рублей в день только с одной машины, не заставят автобизнесменов соблюдать цивилизованные правила. И справиться с решением этой проблемы под силу только государству, которое сегодня упускает не только огромные налоговые средства, но и безопасность своих граждан.
Валентин ОРЛОВ.