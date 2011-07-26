Кинокомплекс «Простор» повторно проиграл суд обиженному зрителю

За обиженную зрительницу вступился Роспотребнадзор, обратившись в Арбитражный суд Башкирии и выиграв дело. Роспотребнадзор доказал что кинотеатр противоречит сам себе, повесив в холле два совершенно противоположных предупреждения: в первом сообщается, что внутренними правилам запрещается приносить и распивать любые виды напитков, а во втором, что вход в кинозал разрешен исключительно с продукцией и напитками, купленными в баре.
Кинопрокатчики обжаловали решение башкирской экономической Фемиды в апелляционном суде Челябинска, но и здесь суд решил, что у собственников кинотеатра не было оснований, чтобы не пускать женщину в зал, так как она имела при себе билет. Так что кинокомплексу все-таки придется заплатить штраф.
Сведений о том, последует ли кассационная жалоба в суд Уральского округа, нет, в «Просторе» от комментариев отказались.
Дмитрий КОЛПАКОВ.