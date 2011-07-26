Кинокомплекс «Простор» повторно проиграл суд обиженному зрителю

18 апелляционный суд в Челябинске оставил без изменения решение башкирского арбитража, оштрафовавшего кинокомплекс «Простор» на 10 тысяч рублей за ущемление прав зрителей. Напомним, кинопрокатчики не пустили на просмотр фильма зрительницу, в руках которой оказался пакет с соком, купленный за пределами кинотеатра, несмотря на то, что дама имела билет на кинопремьеру. В «Просторе» посчитали, что зрители имеют право распивать в зале только напитки, приобретенные в баре комплекса.