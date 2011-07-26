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Кинокомплекс «Простор» повторно проиграл суд обиженному зрителю

26 июля 2011, 23:34
18 апелляционный суд в Челябинске оставил без изменения решение башкирского арбитража, оштрафовавшего кинокомплекс «Простор» на 10 тысяч рублей за ущемление прав зрителей. Напомним, кинопрокатчики не пустили на просмотр фильма зрительницу, в руках которой оказался пакет с соком, купленный за пределами кинотеатра, несмотря на то, что дама имела билет на кинопремьеру. В «Просторе» посчитали, что зрители имеют право распивать в зале только напитки, приобретенные в баре комплекса.

За обиженную зрительницу вступился Роспотребнадзор, обратившись в Арбитражный суд Башкирии и выиграв дело. Роспотребнадзор доказал что кинотеатр противоречит сам себе, повесив в холле два совершенно противоположных предупреждения: в первом сообщается, что внутренними правилам запрещается приносить и распивать любые виды напитков, а во втором, что вход в кинозал разрешен исключительно с продукцией и напитками, купленными в баре.

Кинопрокатчики обжаловали решение башкирской экономической Фемиды в апелляционном суде Челябинска, но и здесь суд решил, что у собственников кинотеатра не было оснований, чтобы не пускать женщину в зал, так как она имела при себе билет. Так что кинокомплексу все-таки придется заплатить штраф.

Сведений о том, последует ли кассационная жалоба в суд Уральского округа, нет, в «Просторе» от комментариев отказались.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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