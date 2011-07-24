В Башкирии ищут инструменты для увеличения строительства жилья

- Нам необходима существенно упрощенная, быстрая форма перевода земель для стимулирования строительства жилья, - сказал глава РБ на выездном заседании правительства Башкирии, прошедшем на минувшей неделе в Стерлитамаке. - Как это ускорить? У нас не должно быть дефицита земель по строительство жилья.
По словам г-на Хамитова, в республике - избыток площадей, но «они стали предметом спекуляции».
- Всякие "жучки-паучки" с этого кормятся - большая группа людей, носящих документы из кабинета в кабинет, - говорит он.
Как утверждает Рустэм Хамитов, в республике земли много, но темпы строительства жилья недопустимо низки и "существенных изменений в обеспеченности населения региона доступным жильем не достигнуто".
Башкирия находится на 56 месте в РФ по обеспеченности населения жильем, численность которого является одной из самых крупных в РФ - 4,1 млн человек. При этом нехватка жилья сопряжена с его дороговизной - в Уфе на вторичном рынке цена 1 квадратного метра в настоящее время составляет около 50 тыс. рублей.
Около 1 млрд рублей из бюджета республики и внебюджетных фондов направлено в 2011 году на решение проблемы более 2 тыс. обманутых дольщиков, которые оплатили уже так и не построенные 2 227 квартир.
- Этот миллиард своровали жулики, они ходят на свободе, а мы должны компенсировать это, но делать это необходимо, - сказал глава РБ.
Глава Госстроя Башкирии Халит Махмутов доложил президенту республики, что в первом полугодии в регионе построено 781 тыс. кв. метров жилья, что всего на 3% больше, чем за аналогичный прошлогодний период.
"Недопустимо минимальным" назвал этот рост г-н Хамитов. Он напомнил, что республика взяла обязательство построить 2 млн и довести до 2015 года объем годового строительства до 3,7 млн кв. метров жилья , и потенциал для выполнения и внутренние ресурсы для выполнения этой задачи имеются.
- Эмоции и административный ресурс есть, но надо работать: строительство - это бизнес, его надо организовывать, спонтанно действовать или по старинке нельзя, нужен креатив, новые идеи, новые подходы, нужен девелопмент, - говорит руководитель республики. - А у нас пока лишь одна дубина - ходим и стращаем друг друга, - сказал он.
Рустэм Хамитов распорядился также провести ревизию розданных ранее земельных участков, поскольку "не секрет, что они раздавались "своим" людям".
- Никто на них ничего не строит, ждут возможности выгодно продать, поэтому, если закон позволяет, такие участки надо изымать и вновь выставлять на торги, - добавил он.
Кроме того, предлагается ускоренным порядком обеспечить передачу федеральных и республиканских земель, в том числе, в
Обсужден вопрос и активизации выдачи ипотечных кредитов.
За первое полугодие 2011 года по ипотеке выдано около 4 млрд рублей кредитов, что в 2 раза больше, чем за 6 месяцев 2010 года. Глава республики поставил задачу - "более активно работать в этом направлении».
- Нужно снижать процентные ставки, широко информировать население о возможности приобрести жилье по этой схеме; повышать работникам заработную плату, и задача местной власти - формировать условия для роста доходов населения, - уверен г-н Хамитов.
В 2011 году впервые будет построено 60 тыс. кв. метров социального жилья.
Рустэм Хамитов предложил также разработать вариант объединения усилий и средств предприятий, муниципалитетов, фонда жилищного строительства для наращивания возведения жилья, назвав это направление перспективным.
Григорий ФУНТОВ.