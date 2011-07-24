В Башкирии ищут инструменты для увеличения строительства жилья

- Эмоции и административный ресурс есть, но надо работать: строительство - это бизнес, его надо организовывать, спонтанно действовать или по старинке нельзя, нужен креатив, новые идеи, новые подходы, нужен девелопмент, - говорит руководитель республики. - А у нас пока лишь одна дубина - ходим и стращаем друг друга, - сказал он.