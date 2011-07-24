Тренер «Динамо-Юниор»: «Особой трагедии в 10-ом месте не вижу»

Всего «Динамо-Энергетик» провела девять игр. Одна из них, с ишимбайским «Нефтяником», закончилась ничьей - 1:1. Встреча с молодежной командой из Салавата завершилась преимуществом динамовцев в четыре мяча. Не очень везло на выездных играх. На гостевом матче в Янауле воспитанники «Динамо» после первого тайма вели в счете 1:0, но в итоге проиграли 1:2. Также уступили команде футбольного клуба «Алексеевский» на их поле (0:4). Поражением закончилась и домашняя игра с потенциальным лидером из Нефтекамска – 2:3 в пользу «Арсенала». В завершении первого круга динамовские футболисты одержали победу над командой из поселка Приютово – 3:1.
- В прошлом году мы сознательно пошли на то, чтобы команда называлась «Динамо-Юниор», поскольку в основном она состояла из 17-18-летних воспитанников секции футбола. А для помощи нам был привлечен ряд очень опытных высококвалифицированных игроков из Стерлитамака и Уфы: Ринат Камалов, Роберт Валишин, Михаил Юрченко и Артур Валиахметов. Они играли по большей части в обороне, тем самым позволяя мальчишкам осваивать какие-то элементы атакующей игры.
В этом сезоне спортивный клуб «Динамо» поставил перед нами условие играть своим молодежным составом. Первоочередной задачей сегодня является именно обучение молодых футболистов. И особой трагедии в том, что наша команда занимает место в нижней части турнирной таблицы, я не вижу. У ребят сейчас напряженный период – выпускные и вступительные экзамены. И даже на фоне этого претензий в отношении тренировочного процесса у меня, как у главного тренера, нет. Мальчишки стараются, осваивают новые элементы. Есть определенные положительные сдвиги и в тактическом, и в техническом плане. Несколько беспокоило их общефизическое состояние и готовность к сезону. Поскольку всю зиму тренировались и играли в мини-футбол в залах. И только в апреле, когда снег растаял, начали подготовку на искусственном газоне стадиона «Динамо» и не форсировали процесс. В течение чемпионата наращиваем свои кондиции. И я думаю, что к концу первого круга мы уже начали показывать определенные результаты. Даже не в виде побед, а в улучшении технико-тактических индивидуальных показателей. Пока это стоит для нас на первом месте.
- Кого из вашего состава могли бы отметить?
- Выделять отдельных игроков, ставить ярлык или клеймо, конечно, не принято. Бывает ошибочная тенденция, когда уже в раннем возрасте мальчишкам внушают мысль, что они будут играть в великих клубах: в «Барселоне», «Реале», «Баварии». А у нас выработался определенный стереотип в подготовке игроков. У каждого есть свои положительные качества: кто-то быстрее бегает, кто-то точнее мяч передает, кто-то сильнее бьет по нему. Но сейчас им нельзя говорить: ты - талантлив, ты – в «Реале». Они все талантливы. На этом этапе я хочу отметить одно положительное качество у ребят – старание. Это является для них движущей силой, в первую очередь, и для меня. Несмотря на все трудности, которые есть, это обнадеживает. Их дальнейшие перспективы – в их старательности. Кто как реализует заложенный в них потенциал – это зависит от самих ребят. И я хотел бы отметить группу игроков, наш костяк, которым присуще это качество. Это Марат Асадуллин, Игорь Циклис, Лева Чахоян. Вратарь Адель Аралов, у которого есть хорошие физические данные, но пока есть и некоторые проблемы в психологической подготовке, присущие молодым вратарям. Но это с возрастом проходит. Из приглашенных игроков можно выделить Павла Кунгурова. Он в этом году закончил институт физкультуры - для нас Паша уже ветеран. Если поработает, он еще может состояться и как вратарь. Также из «Восхода» пригласили 17-летнего Фидана Низамутдинова. Он сможет себя реализовать, если серьезно отнесется к учебно-тренировочному процессу. Айнур Фаттахов, Геворг Алексанян, Андрей Федоров, Тельман Мкртчян - игроки способные быстро прогрессировать. Из «Авангарда» к нам пришел очень одаренный Айдар Батыров - воспитанник известного футболиста Рината Хабибова. Защитник Артур Дильмухаметов добавил надежности нашей обороне. Еще бы отметил Роберта Хаматханова и Данила Феоктистов – воспитанники демского футбольного клуба, довольно-таки перспективные игроки. Это те ребята, с кем можно работать, выстраивать определенную систему подготовки.
Так что мы уже готовим ряд игроков, которых к следующему году можно рассматривать как кандидатов в определенные команды уровня третьей лиги коллективов физкультуры и второй лиги. В этом сезоне воспитанник нашей футбольной школы уже принимает участие в играх любительской третьей лиги в составе команды «Уфа-2» - Тагир Ахметшин (тренер Раиль Масхиев). В прошлом сезоне он играл в составе команды «Динамо-юниор». Тагира даже отметил главный тренер ФК «Уфа» Андрей Канчельскис. К третьему кругу еще двух-трех парней можно будет рекомендовать либо в ведущую команду «Уфа», либо в какие-либо вышестоящие динамовские коллективы.
- Получается, что готовите игроков для кого-то? Школа футбола на «Динамо» - своеобразный инкубатор?
- На данном этапе актуальнее вести речь об уровне подготовленности наших игроков. Команда может продолжать принимать участие на соревнованиях уровня первенств города, но для дальнейшего роста футболистов необходимо будет рекомендовать их в вышестоящие динамовские коллективы. Либо мы должны расти вместе с командой.
Сейчас мы участвуем в чемпионате республики командой «Динамо-Энергетик». То есть футбольный клуб «Энергетик» оказывает нам поддержку. От этого клуба несколько ветеранов башкирского футбола играет на чемпионате города, и отношение к резерву у них хорошее. У нас родился совместный проект, где в заглавие команды вынесено «Динамо», и нам помогает «Энергетик».
А перспективы развития – это вопрос очень серьезный. Я думаю, что мы вместе с командой должны вырасти. Очень надеюсь, в случае наших успешных выступлений повыситься наш статус, уровень соревнований. Может быть, на следующий сезон будет поставлена задача выступать в зоне «Урал – Западная Сибирь» третья лига среди любительских коллективов. Для этого нужно много слагаемых: улучшить инфраструктуру, заложить бюджет команды. Должны быть определенные средства у клуба для учебно-тренировочной работы, для проведения сборов. Затем - возможность приглашать молодых перспективных ребят уровня групп спортивного совершенствования. Привлекать выпускников спортивных школ, где культивируется футбол – это и восходовская школа СДЮШОР №9, ДЮСШ №26 и №11. Ребят 15-17 лет устраивать в наш коллектив, принимать их в ряды динамовцев и доводить до того уровня, на котором мы вместе с командой можем расти.
Подводя итог, можно сказать: перед нами два пути развития – либо расти командой, либо растить отдельных игроков. Тренировочная база у нас есть. И я надеюсь, что можно будет на следующий сезон при благоприятном стечении обстоятельств заявиться и в третью любительскую лигу зоны «Урал – Западная Сибирь».
- А вы ребятам говорите, что если будут стараться, то смогут играть в третьей лиге?
- Эта работа идет ежедневно на каждой тренировке. Но мотивировать таким образом можно, конечно, год-два. Дальше – накладываются определенные житейские трудности. Бывают ребята из таких семей, которым ездить на тренировки из Черниковки на «Динамо» каждый день накладно. Я бы не сказал, что футбол – это игра только для обеспеченных детей. Как правило, этим видом спорта занимаются многие. В нашей команде в основном – учащиеся колледжей и выпускники школ. И многие ребята больше озабочены сейчас тем, куда и как поступать. Поэтому нам сейчас необходимо пережить этот сезон, доиграть его по мере возможностей и переходить на новый качественный уровень в соответствии с тем задачами, которые ставит перед нами спортобщество «Динамо».
Также на подходе у нас группа 15-16-летних мальчишек. И могу отметить, что в нашей динамовской школе подрастает перспективная смена – мальчишки 1997-98 годов рождения. Все воспитанники Раиля Масхиева. Они уже участвуют в регулярных играх чемпионата Башкортостана и спрос с них, как с состоявшихся футболистов.
Очень радует то, что сейчас активно идет забота о физкультуре и спорте. Появляются игровые поля, хорошие залы, тренерам можно придерживаться методики подготовки спортсменов. И это применительно не только к футболу. Я думаю, что башкирский спорт в целом отдачу начнет приносить года через два-три. Когда подрастут ребята 13-16 лет, те, у кого появилась возможность всесторонне тренироваться. То есть, можно с оптимизмом смотреть в будущее и футбола, и других видов спорта. Для примера, в Уфе построили ледовые катки, в Шакше, на базе «Уфа-арены», организовывают секции. И наши спортсмены добиваются успехов в шорт-треке. В футболе – то же самое, отдача будет, как только появятся поля для тренировок. Нашим воспитанникам повезло в этом плане: у них есть прекрасное поле стадиона «Динамо», в самом спорткомплексе имеется еще и тренажерный зал, и бассейн – можно заниматься комплексно. А если еще у остальных футбольных школ поля появятся, то будет и конкуренция, при наличии которой поизойдет и рост мастерства у футболистов всего города. Если будет хорошая школа на «Строителе», в Нижегородке, в Затоне, в Черниковке, тогда будет с кем играть, и мальчишки будут быстрее расти в профессиональном плане.