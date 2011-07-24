Тренер «Динамо-Юниор»: «Особой трагедии в 10-ом месте не вижу»

- Выделять отдельных игроков, ставить ярлык или клеймо, конечно, не принято. Бывает ошибочная тенденция, когда уже в раннем возрасте мальчишкам внушают мысль, что они будут играть в великих клубах: в «Барселоне», «Реале», «Баварии». А у нас выработался определенный стереотип в подготовке игроков. У каждого есть свои положительные качества: кто-то быстрее бегает, кто-то точнее мяч передает, кто-то сильнее бьет по нему. Но сейчас им нельзя говорить: ты - талантлив, ты – в «Реале». Они все талантливы. На этом этапе я хочу отметить одно положительное качество у ребят – старание. Это является для них движущей силой, в первую очередь, и для меня. Несмотря на все трудности, которые есть, это обнадеживает. Их дальнейшие перспективы – в их старательности. Кто как реализует заложенный в них потенциал – это зависит от самих ребят. И я хотел бы отметить группу игроков, наш костяк, которым присуще это качество. Это Марат Асадуллин, Игорь Циклис, Лева Чахоян. Вратарь Адель Аралов, у которого есть хорошие физические данные, но пока есть и некоторые проблемы в психологической подготовке, присущие молодым вратарям. Но это с возрастом проходит. Из приглашенных игроков можно выделить Павла Кунгурова. Он в этом году закончил институт физкультуры - для нас Паша уже ветеран. Если поработает, он еще может состояться и как вратарь. Также из «Восхода» пригласили 17-летнего Фидана Низамутдинова. Он сможет себя реализовать, если серьезно отнесется к учебно-тренировочному процессу. Айнур Фаттахов, Геворг Алексанян, Андрей Федоров, Тельман Мкртчян - игроки способные быстро прогрессировать. Из «Авангарда» к нам пришел очень одаренный Айдар Батыров - воспитанник известного футболиста Рината Хабибова. Защитник Артур Дильмухаметов добавил надежности нашей обороне. Еще бы отметил Роберта Хаматханова и Данила Феоктистов – воспитанники демского футбольного клуба, довольно-таки перспективные игроки. Это те ребята, с кем можно работать, выстраивать определенную систему подготовки.