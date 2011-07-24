Серебро из радиодеталей, собираемых на Ашинском заводе, сбывали в Уфе

Рабочий Ашинского металлургического завода долго не мог поверить тому, что перед ним полицейский и упорно отказывался проехать в отдел. Лишь после появления сотрудников вневедомственной охраны в форме он убедился в серьезности происходящего. А за десять минут до этого он рассчитывал стать богаче на сто двадцать тысяч рублей. Башкирским оперативникам отдела по борьбе с экономическими преступлениями стало известно – в Демском районе Уфы объявился продавец технического серебра, житель Челябинской области. Предлагался драгоценный металл весом более четырех килограммов.