Серебро из радиодеталей, собираемых на Ашинском заводе, сбывали в Уфе

С торговцем условный покупатель договорился встретиться на остановке.
При сделке выяснилось - привезенный материал представляет собой крупные детали и пластины размером два на три сантиметра. По словам продавца, серебро приобретено в Аше у неизвестного лица. А здесь, в Уфе, он пытался перепродать добычу подороже, но теперь может стать фигурантом уголовного дела - «Незаконный оборот драгоценных металлов».
- При задержании молодой человек оказал сопротивление сотрудникам полиции, его доставили в отдел. Вероятно, металл собран при разборе радиодеталей по месту работы подозреваемого, - прокомментировал начальник отдела БЭП Демского ОВД Уфы Булат Сафин.
Сегодня проводится экспертиза, призванная определить содержание драгоценного металла. В случае, если мужчина предстанет перед судом, он может лишиться свободы на три года.