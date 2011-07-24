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Серебро из радиодеталей, собираемых на Ашинском заводе, сбывали в Уфе

24 июля 2011, 23:20
Рабочий Ашинского металлургического завода долго не мог поверить тому, что перед ним полицейский и упорно отказывался проехать в отдел. Лишь после появления сотрудников вневедомственной охраны в форме он убедился в серьезности происходящего. А за десять минут до этого он рассчитывал стать богаче на сто двадцать тысяч рублей. Башкирским оперативникам отдела по борьбе с экономическими преступлениями стало известно – в Демском районе Уфы объявился продавец технического серебра, житель Челябинской области. Предлагался драгоценный металл весом более четырех килограммов.

С торговцем условный покупатель договорился встретиться на остановке.

При сделке выяснилось - привезенный материал представляет собой крупные детали и пластины размером два на три сантиметра. По словам продавца, серебро приобретено в Аше у неизвестного лица. А здесь, в Уфе, он пытался перепродать добычу подороже, но теперь может стать фигурантом уголовного дела - «Незаконный оборот драгоценных металлов».

- При задержании молодой человек оказал сопротивление сотрудникам полиции, его доставили в отдел. Вероятно, металл собран при разборе радиодеталей по месту работы подозреваемого, - прокомментировал начальник отдела БЭП Демского ОВД Уфы Булат Сафин.

Сегодня проводится экспертиза, призванная определить содержание драгоценного металла. В случае, если мужчина предстанет перед судом, он может лишиться свободы на три года.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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