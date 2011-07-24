Пропавшая в Уфе бизнесвумен, скорее всего, мертва

Внедорожник Мугимы Ахметовой обнаружили в километре от того места, где он заехал в реку. Машина БМВ Х5 стояла на дне реки, его задняя дверь была открыта. Первое же погружение показало – водителя в машине нет. На берег подогнали тяжелый трактор с лебедкой, мощный «ЗИЛ». Спасатели в течение нескольких часов пытались зацепить автомобиль стальным тросом с берега. Работы осложняло течение. А когда автомашину удалось вытащить на берег, стало ясно, что она практически не пострадала. Внедорожник был эвакуирован для проведения экспертизы.