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Пропавшая в Уфе бизнесвумен, скорее всего, мертва

25 июля 2011, 00:13
Похоже, стала жертвой дерзкого преступления хозяйка уфимского ресторана «Амазонка» и владелица сети летних кафе Мугима Ахметова. Родственники хватились женщины в минувшую среду, ожидая ее в ресторации. Известная предпринимательница должна была встретиться с родными под вечер, но так и не появилась, а мобильный телефон стал недоступным. Не дождались даму и в одном из офисов предприятия, куда она собиралась заехать, прежде, чем повидать близких. Мугима Ахметова не замужем и воспитывает 23-летнего сына.

Сотрудники заведения и близкие г-жи Ахметовой утверждают, что дама не имела проблем ни в бизнесе, ни в личной жизни. Уехала из ресторана она в хорошем настроении, ее ничего не тревожило. Но уже на следующий день стало понятно, что г-жа Ахметова, скорее всего, мертва. В реке Уфимка обнаружили джип предпринимательницы, который кто-то спихнул в воду.

Черную крышу внедорожника в быстрой воде заметил рыбак, который сидел с удочкой поздно вечером на берегу за поселком Максимовка. Он и сообщил в полицию, что автомобиль несет течением.

Внедорожник Мугимы Ахметовой обнаружили в километре от того места, где он заехал в реку. Машина БМВ Х5 стояла на дне реки, его задняя дверь была открыта. Первое же погружение показало – водителя в машине нет. На берег подогнали тяжелый трактор с лебедкой, мощный «ЗИЛ». Спасатели в течение нескольких часов пытались зацепить автомобиль стальным тросом с берега. Работы осложняло течение. А когда автомашину удалось вытащить на берег, стало ясно, что она практически не пострадала. Внедорожник был эвакуирован для проведения экспертизы.

На поиски женщины сформированы поисковые группы. Полицейские кинологи прочесали окрестности поселка Максимовка и территорию рядом с рекой.

По факту исчезновения человека без вести следственным комитетом Орджоникидзевского района СУ СК РФ по Башкирии возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

За информацию о женщине объявлено вознаграждение. Она была одета в синие джинсы и сиреневую блузку. Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, просим сообщить об этом по номеру телефона доверия МВД Республики Башкортостан 128 или в любое отделение полиции.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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