Перед выборами в Уфе решили узаконить надписи на асфальте и скамьях

По его мнению, в предвыборный год городские власти просто не могли оставить без внимания последние неконтролируемые рекламные поверхности. Михаил прогнозирует скорую кончину и без того скромного рынка «асфальтовой» рекламы.
- Речь идет о налоге на архитектурную среду, - говорит г-н Бреслер. - А скамейки - это уличная мебель, которая является таким же объектом наружной рекламы как, например, билборды.
По словам г-на Бреслера, «скамеечная» реклама за пару лет стал очень популярной, и поскольку этот бизнес получил в Уфе развитие, логично, что скамейки внесли в список средств наружной рекламы со всеми вытекающими отсюда платежами в бюджет города.
Если вписать скамейку в реестр рекламных конструкций не составляет труда – их установка и раньше согласовывалась с управлением дизайна и наружной рекламы, то контролировать художества на асфальте было не так просто. Также непонятно, что ожидает несанкционированные рисунки и тексты: будут ли их затирать, и кто этим займется.
Художник по асфальту Андрей Миляков, известный в Уфе под творческим псевдонимом Анхель, скептически воспринял известие о согласовании рекламы в УДиНР.
- А игру в классики на асфальте тоже нужно согласовывать с чиновниками? – парировал художник. – Асфальт это всенародное достояние, город принадлежит простым людям, а не чиновникам.
По словам г-на Милякова, асфальтовая реклама больших доходов не приносит, а на заработанные деньги он помогает первому и девятому детдомам Уфы. В городе известны его работы: например, огромные карты республики и живописные картины. Работы художника Анхеля сами рекламщики сравнивают с настоящим искусством, и как их загнать в рамки чиновничьих согласований не знает никто.
- Я и раньше ничего с чиновниками не согласовывал, - говорит г-н Миляков. - Это очень долгий процесс: если ты начнешь согласовывать рисунок в начале лета, то получишь результат только в конце, когда уже необходимость отпадет.
По словам Анхеля, чиновникам от рекламы стоит обратить больше внимания на несоответствие билбордов федеральному законодательству: большинство рекламных конструкций в городе висит слишком близко к проезжей части. Как отметил художник, асфальтовая живопись - единственный доступный вид рекламы для мелкого лавочного бизнеса, который пытается хоть как-то стимулировать приток клиентов.
- Ну что можно рекламировать под ногами? Подстричься можно здесь, а купить продукты - там, вот и все. Это не те доходные виды рекламы, как, например, наружные щиты пивных брендов около уфимских школ, - посетовал Андрей Васильевич.
- Асфальт - это очень маленький рынок, сезонный бизнес, но уж очень бросается в глаза, - считает г-н Бреслер.
По словам уфимского пиарщика, новые поправки в «Правила размещения наружной рекламы» - признак приближающихся выборов. Если б не это политическое событие, безобидные рисунки на асфальте никому бы не помешали.
- А так асфальт попадает под действие выборного и рекламного законодательств и жестко контролируется, - поделился мнением Михаил Бреслер. – И, кстати, Уфа не является в этом пионером: в Москве асфальтовая реклама была регламентирована еще около года назад.
Дмитрий КОЛПАКОВ.