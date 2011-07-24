Перед выборами в Уфе решили узаконить надписи на асфальте и скамьях

Если вписать скамейку в реестр рекламных конструкций не составляет труда – их установка и раньше согласовывалась с управлением дизайна и наружной рекламы, то контролировать художества на асфальте было не так просто. Также непонятно, что ожидает несанкционированные рисунки и тексты: будут ли их затирать, и кто этим займется.