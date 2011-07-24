Глава Россельхознадзора оценил свое покровительство в 160 тысяч рублей

Глава надзирающей структуры не постеснялся принять мзду в служебном автомобиле «Mitsubishi Pajero Sport».
Как только деньги оказались в руках чиновника, его задержали. Г-н Мингазов попытался спрятать купюры под коврик авто, но оперативники быстро вычислили, где лежат помеченные банкноты. На посту руководителя башкирского Россельхознадзора мужчина проработал всего четыре месяца и даже до сих пор не был утвержден в должности. Но приставка и.о. не помешала вымогателю заставить своих подопечных носить ему плату за снисхождение к нарушениям.
Как сообщили «МКС» в пресс-службе МВД по РБ, против начальника башкирского управления Россельхознадзора возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ («Получение взятки»). В случае, если дело дойдет до суда, мужчине грозит до трех лет лишения свободы.