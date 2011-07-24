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Глава Россельхознадзора оценил свое покровительство в 160 тысяч рублей

25 июля 2011, 00:18
На минувшей неделе сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД по РБ поймали с поличным при получении взятки и.о. главы Россельхознадзора Башкирии Илдара Мингазова. 51-летний руководитель федерального ведомства попался на вымогательстве 160 тысяч рублей у районного ветеринарного врача Уфимской городской ветеринарной станции. За эти средства чиновник обещал свое покровительство ветврачу, в случае, если во время проверки выявятся какие-либо нарушения.

Глава надзирающей структуры не постеснялся принять мзду в служебном автомобиле «Mitsubishi Pajero Sport».

Как только деньги оказались в руках чиновника, его задержали. Г-н Мингазов попытался спрятать купюры под коврик авто, но оперативники быстро вычислили, где лежат помеченные банкноты. На посту руководителя башкирского Россельхознадзора мужчина проработал всего четыре месяца и даже до сих пор не был утвержден в должности. Но приставка и.о. не помешала вымогателю заставить своих подопечных носить ему плату за снисхождение к нарушениям.

Как сообщили «МКС» в пресс-службе МВД по РБ, против начальника башкирского управления Россельхознадзора возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ («Получение взятки»). В случае, если дело дойдет до суда, мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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