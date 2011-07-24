Глава Россельхознадзора оценил свое покровительство в 160 тысяч рублей

Как только деньги оказались в руках чиновника, его задержали. Г-н Мингазов попытался спрятать купюры под коврик авто, но оперативники быстро вычислили, где лежат помеченные банкноты. На посту руководителя башкирского Россельхознадзора мужчина проработал всего четыре месяца и даже до сих пор не был утвержден в должности. Но приставка и.о. не помешала вымогателю заставить своих подопечных носить ему плату за снисхождение к нарушениям.