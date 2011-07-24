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Часы Нагиева с уфимского аукциона ушли за бесценок

25 июля 2011, 00:24
Акция «Звезды на продажу» на центральном рынке Уфы завершилась аукционом, лоты на котором представляли популярные шоумены Оскар Кучера и Гарик «Бульдог» Харламов. Вещи, которые приобретали жители столицы Башкирии, принадлежали личностям не менее известным: Юле Ковальчук, Дмитрию Нагиеву, солисту «Уматурман» Владимиру Кристовскому и Сергею Лазареву.

Напомним, звездный марафон начался в середине июня, когда в продавцов мяса переквалифицировались певица Юлия Ковальчук, актер Дмитрий Нагиев и исполнитель Владимир Пресняков. Их личные вещи, в основном, и выставили на продажу. Мягкая игрушка Ковальчук была продана за 6,5 тыс. рублей. Шляпа солиста группы «Уматурман» ушла за 4,5 тыс. рублей. Харламов, воодушевленный успешными торгами, экспромтом выдал новый лот – собственную кепку. Бейсболка ушла прямо с головы Гарика за ту же сумму, что и роскошная кожаная шляпа г-на Кристовского. Оскар Кучера решил по такому случаю пропиарить собственную группу, хотя для большинства стало настоящим открытием, что шоумен - еще и музыкант. Кучера загнал диск с собственными песнями аж за шесть тысяч. Пластинку Сергея Лазарева с автографом оценили на пятьсот рублей дороже. А вот часы Дмитрия Нагиева ушли с молотка всего за четыре тысячи.

За украшение супруги Преснякова Наташи Подольской выложили десять тысяч рублей. Кулон в виде черепа оказался самой дорогой вещью аукциона.

После торгов столичные звезды отправились отдыхать в один из уфимских ресторанов, где, отужинав, курили кальян и до утра пели в караоке.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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