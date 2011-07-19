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В Урмане жители въезжают в новые дома

19 июля 2011, 20:27
Свыше 250 сотрудников жилищно-коммунального комплекса работали над восстановлением поселка Урман Иглинского района Башкирии, разрушенного взрывами, случившимися на военном арсенале. 50 построек в поселке сгорели или были уничтожены разлетающимися снарядами. В кратчайшие сроки в Урмане благоустроили три пятиэтажных дома на Центральной улице и один двухэтажный на улице Калинина, обновив 241 квартиру.

В этих жилищах произведен капитальный ремонт кровли и лестничных клеток, где установили энергосберегающие светильники и произвели замену подъездных козырьков и входных дверей. Восстановлено наружное освещение, уложен новый трубопровод и заменены наружные сети теплоснабжения, а скоро в Урмане появится две новые котельные – их уже монтируют на заводе котельного оборудования в Туймазах.

Во дворах восстановленных домов появилось три детские площадки и еще одна около детского сада, а жители получили бесплатно новые металлические двери, остекленные лоджии на 180 балконах. В будущем деревянные рамы заменят пластиковые.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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