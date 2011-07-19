В Урмане жители въезжают в новые дома

В этих жилищах произведен капитальный ремонт кровли и лестничных клеток, где установили энергосберегающие светильники и произвели замену подъездных козырьков и входных дверей. Восстановлено наружное освещение, уложен новый трубопровод и заменены наружные сети теплоснабжения, а скоро в Урмане появится две новые котельные – их уже монтируют на заводе котельного оборудования в Туймазах.