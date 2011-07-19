В уфимском микрорайоне «Зеленая роща» появится высотный офис «Роснефти»

Власти Уфы одобрили строительство 14-этажного офисного здания компании «Роснефть» на месте пустыря на пересечении улиц Авроры и Обской между больничным городком и городскими санаториями. Проект благополучно прошел через градостроительный совет, и начало строительства намечено на 2015 год. Как сообщили «МКС» в пресс-службе «Роснефти», компания арендовала земельный участок в микрорайоне «Зеленая роща» до конца 2013 года, после чего договор об аренде будет продлен на следующие три года. Примерную смету строительства в «Роснефти» назвать отказались, сославшись на коммерческую тайну.