В уфимском микрорайоне «Зеленая роща» появится высотный офис «Роснефти»

Как заявила «МКС» сотрудник пресс-службы «Роснефти» Алина Лисенкова, комплекс предназначается для научно-проектного института - «РН-УфаНИПИнефть», не имеющего собственного административного здания в столице Башкирии. Институт занимается научными изысканиями по разведке, добыче нефти и обустройству скважин, в его подразделениях работает около шестисот человек.
- На данный момент под нужды института арендуются два офиса на улице Революционной, 96/2 и Бехтерева, 3, - заявила она. - Таким образом, основная причина – потребность в собственном здании, в котором смогли бы разместиться все сотрудники института.
По словам г-жи Лисенковой, решение о строительстве института было принято «Роснефтью» в апреле 2008 года, а в мае 2010-го заключен и зарегистрирован в УФРС по РБ договор аренды земельного участка площадью чуть меньше гектара. Положительное заключение государственной экспертизы на проект здания планируется получить в конце этого года, а разрешение на строительство планируется оформить в середине 2012 года. Возведение здания начнется в 2015 году.
Как пояснили «МКС» в главархитектуре Уфы, комплекс будет состоять из 55-метрового офисного блока площадью в 11 тысяч квадратных метров, где разместятся двухэтажная столовая и конференц-зал. К офисной части примыкает четырехэтажная лаборатория в две тысячи «квадратов». Под зданием запроектирована двухуровневая подземная автостоянка на 128 машиномест. Проект здания выполнен в мастерской «МАИС» архитекторами Эдуардом Ахметовым, Раситом Сагдиевым и Эльмирой Яппаровой. В проекте здание представляет собой монолит из серо-голубого стекла и алюкобондовских панелей.
По словам главы союза экологов Башкирии Александра Веселова, нахождение научного института нефтяной промышленности не несет никакого вреда для окружающих больниц и санаториев.
- Даже если там будут какие-то выбросы, они не будут представлять угрозы, рассеиваясь на высоте 14 этажей - вентиляцию подведут под самую крышу, - отмечает г-н Веселов. – Меня смущает только отсутствие публичных слушаний: я не помню, чтобы они проводились по этому объекту.
Сбор разрозненных научных подразделений в одном месте положительно оценил директор института нефтехимпереработки РБ Эльшад Теляшев.
- Это правильный шаг: при всем развитии интернета и видеоконференций научным сотрудникам нужно находиться друг с другом, - пояснил он.
Глава НИИ нефтехимпереработки также усомнился, что институт «Роснефти» нанесет хоть какой либо ущерб природе.
- Исследовательская лаборатория ничем не отличается от больничной, только у нее иные задачи, а реагенты и приборы те же, - заметил г-н Теляшев.
Дмитрий КОЛПАКОВ.