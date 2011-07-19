В Башкирии уплату региональных налогов отсрочили

Довольно значительные фискальные послабления могут получить башкирские предприятия и индивидуальные предприниматели в соответствии с новым законом «О предоставлении отсрочки или рассрочки по уплате региональных налогов, пеней и штрафов в бюджет Республики Башкортостан», вступившем в силу в понедельник. Так, парламент Башкирии предоставил возможность налогоплательщикам отодвинуть по времени внесение в региональную казну обязательных фискальных сборов при условии, если они ведут деятельность, имеющую «приоритетное значение для социально-экономического развития Республики Башкортостан», или оказывают населению «особо важные услуги».