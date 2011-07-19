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В Башкирии уплату региональных налогов отсрочили

19 июля 2011, 21:12
Довольно значительные фискальные послабления могут получить башкирские предприятия и индивидуальные предприниматели в соответствии с новым законом «О предоставлении отсрочки или рассрочки по уплате региональных налогов, пеней и штрафов в бюджет Республики Башкортостан», вступившем в силу в понедельник. Так, парламент Башкирии предоставил возможность налогоплательщикам отодвинуть по времени внесение в региональную казну обязательных фискальных сборов при условии, если они ведут деятельность, имеющую «приоритетное значение для социально-экономического развития Республики Башкортостан», или оказывают населению «особо важные услуги».

Кроме того, на такие преференции могут рассчитывать те предприятия или индивидуальные предприниматели, которые осуществляют проведение, как говорится в законе, «научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ либо технического перевооружения собственного производства, в том числе направленного на создание рабочих мест для инвалидов или защиту окружающей среды от загрязнения промышленными отходами».

При этом отсрочка или рассрочка «не может превышать пределы текущего финансового года, с единовременной или поэтапной уплатой налогоплательщиком суммы задолженности». На нее, кстати, начисляются проценты в размере 1/4 ставки рефинансирования.

В общей сложности отсрочка или рассрочка предоставляется организации на максимальную сумму стоимости ее чистых активов, а физическому лицу – на сумму, не превышающую стоимость его имущества.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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