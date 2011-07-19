В Башкирии уплату региональных налогов отсрочили

Кроме того, на такие преференции могут рассчитывать те предприятия или индивидуальные предприниматели, которые осуществляют проведение, как говорится в законе, «научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ либо технического перевооружения собственного производства, в том числе направленного на создание рабочих мест для инвалидов или защиту окружающей среды от загрязнения промышленными отходами».
При этом отсрочка или рассрочка «не может превышать пределы текущего финансового года, с единовременной или поэтапной уплатой налогоплательщиком суммы задолженности». На нее, кстати, начисляются проценты в размере 1/4 ставки рефинансирования.
В общей сложности отсрочка или рассрочка предоставляется организации на максимальную сумму стоимости ее чистых активов, а физическому лицу – на сумму, не превышающую стоимость его имущества.