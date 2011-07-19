Перевернутый флаг РФ чиновники посчитали надругательством над государственностью

Российский флаг, вывешенный красной полосой к верху у входа в ресторан La Ruche в торгово-офисном комплексе «Александровский пассаж», стал предметом разбирательства в уфимской администрации. Вице-мэр Марат Галиуллин посчитал триколор, вывешенный вверх ногами, надругательством над государственной символикой РФ. Напомним, что статьей 329 УК РФ за надругательство над символами Российской Федерации грозит арест до полугода, а статья 17.10 КоАП РФ предусматривает за подобное правонарушение штраф до трех тысяч рублей для граждан и до 150 тысяч рублей для юрлиц.