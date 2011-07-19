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Перевернутый флаг РФ чиновники посчитали надругательством над государственностью

19 июля 2011, 21:04
Российский флаг, вывешенный красной полосой к верху у входа в ресторан La Ruche в торгово-офисном комплексе «Александровский пассаж», стал предметом разбирательства в уфимской администрации. Вице-мэр Марат Галиуллин посчитал триколор, вывешенный вверх ногами, надругательством над государственной символикой РФ. Напомним, что статьей 329 УК РФ за надругательство над символами Российской Федерации грозит арест до полугода, а статья 17.10 КоАП РФ предусматривает за подобное правонарушение штраф до трех тысяч рублей для граждан и до 150 тысяч рублей для юрлиц.

Но законодатели четко не прописали, что можно считать надругательством над символикой. В La Ruche заявили, что провели с персоналом необходимый инструктаж.

- Причина в том, что в советской школе не рассказывали, как выглядит российский флаг, потому наш разнорабочий - уже немолодой человек - допустил оплошность из-за незнания, - рассказала «МКС» директор ресторана Елена Шмидт.

Чуть позже начальник управления потребительского рынка уфимской мэрии Ирина Рублева смягчила реакцию своего шефа.

- Причина в неграмотности, и я уверена, что в перевернутом флаге нет злого умысла: никто не хотел опорочить символику российской государственности, - пояснила «МКС» г-жа Рублева. – Также легко делаются ошибки в вывесках и рекламе на башкирском и русском языках.

Впрочем, ошибочное размещение флага сегодня очень распространенное явление. Как рассказали «МКС» в компании «Символъ», специализирующейся на производстве госсимволики, как правильно вешать флаг – белой или красной полосой к верху - не знают в большинстве предприятий. На полотнище не ставятся какие-либо метки, и инструкции, как правильно размещать знамя, не прилагается, поэтому зачастую флаг России становиться флагом Сербии.

По словам главы потребительского рынка башкирской столицы, на ее памяти это первый случай, когда повешенный вверх ногами флаг стал предметом административного разбирательства.

- Еще ни разу я не видела в городе ни одного перевернутого российского или башкирского триколора, - отметила г-жа Рублева.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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