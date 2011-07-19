Музкритик Артемий Троицкий: «Из меня лепят народного героя и мученика»

- Нет, у нас Брежнева получить приз не могла. На нашей премии скорее победил бы сын генсека Юрий Леонидович Брежнев, чем его однофамилица Вера. Но она объективно оказалась номинированной. Вместе с ней в шорт-листе оказались Mujuice, Ляпис Трубецкой. Но против народа не попрешь. По всей видимости, на многих наших модных критиков песня Брежневой с ее позитивным пафосом произвела сильное впечатление. Ну и хорошо. А к премии Муз-ТВ я никак не отношусь. Я о ней ничего не знаю, точно так же, как об одноименном канале. Я знаю только, что это абсолютно чудовищный канал, на котором какая-то ужасная музыка. Иногда, пролистывая каналы от Discovery к Euronews, я прохожу через Муз-ТВ. Честно говоря, я путаю его с MTV, где я уже давно никакой музыки вообще не видел. Там постоянно идет какой-то американский «Дом-2» или что-то в этом духе. На Муз-ТВ показывают какие-то клипы, но такое ощущение, что они все спонсированы какими-то магазинами, типа «Дикая орхидея». Все время вижу баб в нижнем белье. Больше ничего.