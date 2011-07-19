Фонд «Урал» с начала года оказал благотворительную помощь почти на 2 млрд рублей

- Но уже сегодня могу сказать, что отношение к благотворительным средствам было легкомысленное, - говорит Юсуп Мухайсинович. – Например, в 2010 году более 900 миллионов рублей, отпущенных клубу, были размещены на депозитах. Нам непонятны и другие траты, например, содержание туристической базы «Ясная поляна» или выдача кредитов под один процент сторонним организациям. Мы вполне справедливо хотели знать, почему у клуба появились излишки средств, когда нам сообщалось об их недостатке, и куда пошли деньги от доходности этих вкладов. Ведь даже по приблизительным подсчетам получается, что клуб от размещения на депозитах в различных банках заработал от пяти до десяти миллионов рублей.