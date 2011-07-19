Фонд «Урал» с начала года оказал благотворительную помощь почти на 2 млрд рублей

Это первый случай в стране, когда деньги от приватизации крупной госсобственности остались в регионе и тратятся на нужды республики.
- В прошлом году совет фонда возглавил первый президент Башкортостана Муртаза Рахимов, - рассказывает Юсуп Мирсаитов. – У него появилось время вникать в деятельность фонда и направлять деньги туда, где люди в них действительно нуждаются.
Адреса, где ждут помощь
Как уверяет Юсуп Мирсаитов, сегодня за размещение средств фонда на депозитах борются сразу несколько башкирских и российских банков, а благотворители в ходе конкурентного конкурса имеют возможность выбирать, в каком финансовом учреждении получить максимальные дивиденды. В фонде считают, что основной капитал – 63 миллиарда рублей, должен оставаться в неприкосновенности и служить некоей «подушкой безопасности» для Башкортостана, на благотворительность тратятся проценты от размещения этих денег на депозитах.
- Уже сегодня мы превысили план финансирования, - говорит Юсуп Мухайсинович. - Только за шесть месяцев 2011 года мы оказали благотворительную помощь на сумму свыше 1,9 млрд руб. А с учетом всех предыдущих лет, начиная с марта 2006 года, на благотворительность было направлено свыше 11 миллиардов 370 миллионов рублей и еще почти 14,5 миллиарда составили совокупные платежи в бюджеты всех уровней. Все это средства из доходов от размещения основного капитала, его величина остается неизменной.
У благотворительного фонда «Урал» есть несколько приоритетных направлений, куда направляются средства – поддержка образования, спорта, здравоохранения, инфраструктурных проектов, духовной и социальной сфер.
В этом году в фонде решили помочь бюджетникам, получившим дома по программе малоэтажного строительства – власти построили недорогие жилища, которые выдавались в ипотеку семьям с небольшим уровнем дохода. Но так получилось, что проведение всех коммуникаций ложилось на плечи новоселов. Фонд «Урал» взялся оплатить эти расходы жильцов «бюджетных» поселков Шамонино, Дорогино, Жуково и Алкино.
- Адресную помощь получат 3208 семей, - рассказывает г-н Мирсаитов. - Компенсацию в 120 тыс. руб. за проведение работ по подключению к сетям водо-, газо- и электроснабжения, по благоустройству придомовой территории и созданию системы канализации уже получили 636 семей. Ее общий объем составил 76,32 млн руб. По нашим прогнозам, до конца года все необходимые документы для получения денежных средств сдадут около 2000 домохозяев. Программа будет продолжена и в 2012 году.
Также фонд «Урал» взялся помогать жителям поселка Урман, пострадавшим при взрывах расположенного поблизости армейского арсенала и села Кудеевского, ставших жертвами пожара.
- Мы решили, что семьи погорельцев получат набор основных предметов мебели, в том числе и кухонных гарнитуров, бытовой техники, постельных принадлежностей и посуды, который позволит им полностью восстановить свои бытовые условия проживания, - говорит глава фонда. - Планируется затратить на эту благотворительную акцию около пяти млн руб. Реально для каждой из 56 семей эта помощь станет еще больше благодаря тому, что фонд взял на себя дополнительные организационные затраты на доставку и сборку всей предоставляемой мебели уже в новых квартирах.
Благодаря фонду смог выжить республиканский «Центр иппотерапии для детей-инвалидов», активизировали свою деятельность детские и ветеранские организации, региональные отделения всероссийских обществ инвалидов и слепых.
В фонде подчеркивают, что «Урал» - благотворительная организация, которая не может взять на себя разрешение всех существующих, в том числе и социальных, проблем.
- Это работа действующей власти, - объясняют благотворители. – Мы не можем решать, где и в каком месте требуются строительство завода или больницы, где необходимо тратить средства на оздоровительные комплексы, а где – на возведение дешевого жилья. Но мы готовы рассмотреть любую инициативу, которая исходит от правительства республики, и, если там посчитают, что требуется наша помощь, будем участвовать во всех начинаниях.
Все для людей
- За истекшие шесть месяцев на социальные программы и инфраструктурные проекты выделены свыше 626 млн рублей, - говорит Юсуп Мирсаитов. - А всего в этом году уже в 22 городах и районах республики реализуются проекты, которые финансирует фонд «Урал». Например, появится бассейн в Кировском районе Уфы. Кроме того, по просьбе правительства поддерживаются детские дома и коррекционные школы-интернаты, куда уже ушли 20 млн рублей.
В фонде считают, что в свое время чиновники, находящиеся у власти, не слишком позитивно воспринимали благотворительную деятельность «Урала», но сегодня все разногласия разрешены. И только иногда на местах, куда, скорее всего, не дошли «сигналы» из Белого дома о взаимном сотрудничестве, создают препятствия.
- Например, Минспорта стыдливо умалчивает об участии фонда в финансировании первенства России по боксу, - рассказывает г-н Мирсаитов. – А мы теперь на российском уровне будем спонсировать проект спортивного общества «Динамо» по проведению матчей международных соревнований в рамках Всемирной серии бокса.
Кроме того, фонд «Урал» помог провести и принять башкирским командам участие в соревнованиях республиканского, всероссийского и международного уровня по боксу, спортивным танцам, волейболу, хоккею и ветеранскому футболу. На эти мероприятия выделены почти 100 млн руб.
- Сегодня люди, находящиеся у власти понимают, что создание помех в работе фонда сказывается не на тех, кто у нас работает, а на получателях этих средств, которые остро нуждаются в деньгах, - объясняет Юсуп Мухайсинович. - Для тех, кто действительно оказался в трудной ситуации, для общественных организаций ветеранов, инвалидов, для некоммерческих организаций различной направленности, для районов и городов, где есть острейшие проблемы, получение средств из благотворительного фонда – иногда единственный выход из ситуации.
По словам г-на Мирсаитова, в уфимской больнице № 6 в ближайшее время появится современная ангиографическая установка для проведения операций на сосудах, которую купят напрямую у американской фирмы General Electric. Понятно, что башкирское правительство, такие внеплановые приобретения делать не может – оно отвечает за жестко расписанные статьи расходов бюджета. Но совместно с фондом возможны любые начинания, которые помогут улучшить качество жизни жителей Башкортостана.
- Вместе с башкирским правительством мы составили график перечисления средств на строительство оздоровительных и спортивных комплексов в нескольких городах республики, - рассказывает г-н Мирсаитов. – Мы уверены, что эти траты будут абсолютно прозрачны, поскольку нам предоставляют все финансовые документы о расходовании денег. Единственное, что нас сегодня беспокоит – до сих пор из-за перестраховывающихся чиновников существует информационная блокада на освещение деятельности фонда в местных СМИ.
Деньги любят счет
Конфликт с руководством хоккейного клуба «Салават Юлаев» тоже близок к развязке – в ближайшее время начнется ревизия хозяйственной деятельности клуба.
- Но уже сегодня могу сказать, что отношение к благотворительным средствам было легкомысленное, - говорит Юсуп Мухайсинович. – Например, в 2010 году более 900 миллионов рублей, отпущенных клубу, были размещены на депозитах. Нам непонятны и другие траты, например, содержание туристической базы «Ясная поляна» или выдача кредитов под один процент сторонним организациям. Мы вполне справедливо хотели знать, почему у клуба появились излишки средств, когда нам сообщалось об их недостатке, и куда пошли деньги от доходности этих вкладов. Ведь даже по приблизительным подсчетам получается, что клуб от размещения на депозитах в различных банках заработал от пяти до десяти миллионов рублей.
Напомним, ранее руководство клуба отказывалось предоставлять благотворителям финансовые отчеты за средства, выделенные команде в 2010 году и первой половине 2011-го, и даже сменило нелегитимным образом состав правления, не пригласив на заседание представителей фонда. Однако в июле справедливость была восстановлена. Президентом клуба «Салават Юлаев» стал мэр Уфы Павел Качкаев, а в правление вместо незаконно назначенных вошли начальник УФСБ по РБ Виктор Палагин и глава администрации президента РБ Владимир Балабанов.
- Мы и дальше будет содержать и финансировать республиканский хоккей, - объясняет г-н Мирсаитов. – Но теперь будем жестко спрашивать за целевое расходование средств, а также за спортивные и хозяйственные результаты. И надеемся добиться эффективности в работе клуба «Салават Юлаев».
В фонде уверены, что им «скрывать нечего»
- Наша работа абсолютно прозрачна, - говорит Юсуп Мирсаитов. – Благотворительные средства по закону могут тратиться только на помощь людям, поэтому ни в политической, ни в какой-либо иной деятельности мы участвовать не будем, как бы кому-то не хотелось нас в этом обвинить.
Пока у благотворителей остаются проблемы с регистрацией уставного капитала - в региональном отделении Минюста РФ несколько раз отказывали в регистрации, как считают в «Урале», под надуманными предлогами.
- В России принято законодательство, позволяющее благотворительным организациям экономить до 20% на налоговых выплатах, - рассказывает Юсуп Мухайсинович. – Президент страны Дмитрий Медведев неоднократно подчеркивал, что в России нужно внедрять практику применения принципов эндаумента в благотворительной деятельности. Фонд «Урал» и так работает по этому принципу – имеет целевой капитал, доходы от которого тратятся на благотворительность. Но закрепить юридически эти принципы в своем уставе нам почему-то не дают, наверное, опасаясь «как бы чего не вышло». Получи фонд это разрешение своевременно, без волокиты - и помощь нуждающимся в Башкортостане увеличилась бы еще на 100 млн руб. Будем надеяться, что это какое-то недоразумение, которое разрешится в ближайшее время. Ведь если у фонда появится возможность жертвовать больше средств на благотворительность, республика только выиграет.
Антонина ЧЕСНОКОВА.