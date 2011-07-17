Жителей Башкирии подвели под статью

Спикер башкирского парламента Константин Толкачев назвал новый республиканский Кодекс об административных нарушениях «народным документом», потому что в работе над ним приняли участие очень многие структуры и организации, практически все желающие. Проект Кодекса в первом чтении был принят в декабре прошлого года. Впоследствии на заседаниях госсобрания принимались поправки, за весеннюю сессию их было внесено 129. Всего же за время работы над Кодексом поступили около трехсот «предложений в самых разных форматах».