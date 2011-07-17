Жителей Башкирии подвели под статью

Любопытно, что новый Кодекс имеет обратную силу по тем видам нарушений, наказание по которым смягчено или отменено. Иными словами, вынесенные, но неисполненные постановления о наложении административных взысканий по старому закону, должны быть пересмотрены. Это не касается тех составов, санкции по которым, напротив, ужесточились. Новые штрафы по ним можно накладывать, если протокол об административном правонарушении составлен 11 июля и позднее.
Спикер башкирского парламента Константин Толкачев назвал новый республиканский Кодекс об административных нарушениях «народным документом», потому что в работе над ним приняли участие очень многие структуры и организации, практически все желающие. Проект Кодекса в первом чтении был принят в декабре прошлого года. Впоследствии на заседаниях госсобрания принимались поправки, за весеннюю сессию их было внесено 129. Всего же за время работы над Кодексом поступили около трехсот «предложений в самых разных форматах».
В результате, по мнению Константина Толкачева, «документ получился сбалансированный», и теперь очень важно обеспечить его полное применение на практике.
Максимальный штраф, который устанавливает Кодекс, достиг 1 млн рублей. Такому наказанию могут подвергнуться предприятия за неоднократное нарушение порядка получения права пользования участками недр, содержащими месторождения полезных ископаемых. Раньше организации-недропользователи могли бить рублем в размере не свыше 40 тыс. рублей.
Самым щадящим наказанием, как и прежде, осталось предупреждение. Однако эта скорее профилактическая мера предусмотрена лишь по трем статьям КоАП РБ. Так, например, замечанием можно отделаться за ношение государственной награды Башкирии, нагрудного знака к почетному званию РБ тем, кто не имеет на это права. Да и денежная санкция за такой вид правонарушения весьма умеренна – штраф в размере от 100 до 300 рублей.
В башкирский Кодекс об административных правонарушениях вошли и новые статьи, например, «семейно-бытовое дебоширство». Статья 13.8 предусматривает штраф от 500 до 1000 рублей за рукоприкладство и ругательства в адрес близких родственников. Если же семейный тиран совершит такие действия повторно, а также в отношении или в присутствии несовершеннолетнего, то может раскошелиться уже на 2000-5000 рублей.
Как известно, КоАП РФ карает за появление в общественных местах в состоянии опьянения штрафом в размере от 100 до 500 рублей. Однако его башкирский собрат вводит наказание для нетрезвых сограждан, куда более внушительное.
В республиканском кодексе появилась статья «Катание, прыжки на горнолыжных трассах в состоянии опьянения», штрафы по которой составляют 4000-5000 рублей. Если же сотрудники зимних курортов выдадут пьяному туристу лыжи, оборудование для сноуборда, санки или коньки, то рискуют раскошелиться в размере 5000-8000 рублей, с администраций же горнолыжных трасс за такое прегрешение могут быть взысканы 10000-15000 рублей.
Более актуальное для летнего времени года купание в нетрезвом виде карается штрафом в размере 3000-5000 рублей.
Придется затянуть пояса не только любителям выпить, но и закурить. В новом Кодексе появилась статья «Воздействие дымом на граждан, выразившееся в курении табака в неустановленных для местах», предусматривающая 500-рублевую штрафную санкцию для желающих посмолить. В то же время закон обязывает работодателей оборудовать специальные места для курения сотрудников. В случае неисполнения этого требования предприятия и организации заплатят в бюджет 3000-5000 рублей.
Людям, увлекающимся граффити, теперь придется заниматься своим искусством, ориентируясь на новый башкирский КоАП, поскольку «нанесение надписей, рисунков, графических и иных изображений на помещения и общее имущество многоквартирного дома, на объекты благоустройства или жилищно-коммунального хозяйства, находящиеся на придомовой территории многоквартирного дома, без ведома, согласия или разрешения его собственника (владельца)» влечет наложение штрафа на граждан в размере от 2000 до 3000, на должностных лиц – от 8000 до 9000, на предприятия и организации – от 14000 до 15000 рублей.
Башкирские законодатели намерены также призвать к соблюдению порядка на спортивных и культурно-массовых мероприятиях. Так, например, за «выбрасывание посторонних предметов, препятствующих проведению спортивных или культурно-массовых мероприятий, на трибуны, сцены, спортивные площадки, акватории водных сооружений, беговые дорожки, футбольные и хоккейные поля» с нарушителя будут взыскивать 3000-5000 рублей.
Впрочем, правонарушителями станут водители и пассажиры, которые любят выкидывать из окон автомобилей окурки, сигаретные пачки, жестяные банки, пластиковые бутылки и прочий мусор. Их могут оштрафовать на 500-1000 рублей.
Валентин ОРЛОВ.