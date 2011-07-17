Водолазы подняли со дна Волги женщину, после смерти не выпустившую из рук ребенка

Многие заметили, что суда, ставшие «базами» поисковиков, были не моложе утонувшей «Булгарии». Однако с оборудованием у сотрудников МЧС проблем не было. Из-за нехватки информации, а в первые минуты поступали данные, что корабль лежит на сорокаметровой глубине, на Волгу привезли даже глубоководное морское оборудование, барокамеры и специальные гидрокостюмы.
По словам спасателей, «Булгария» легла на дно на правый бок, причем нос находился на
- Судно лежит под углом 90 градусов, с дифферентом на корму, и его все больше засасывает в ил, - говорит начальник водолазной службы Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России Александр Чачин. – Так что с подъемом судна могут возникнуть сложности.
Г-н Чачин уверяет, что нелегкому труду уфимских водолазов никто не мешал – «работали спокойно».
- Мы были изолированными от мира, что творилось на берегу, не знали, - говорит г-н Чачин. - Не было ни родственников погибших, ни журналистов, ни истерик, никаких требований.
По словам Александра Чачина, трупов во внутренних помещениях корабля было так много, что водолазы поднимали их на поверхность, передавая друг другу по цепочке.
По внутренностям корабля поисковики веревочные маршруты.
- Я заводил конец веревки в трюм, - рассказал «МКС» водолаз Александр Хижняк, первым зашедшим в затопленный носовой отсек «Булгарии». – По этой веревке шли остальные водолазы, потом они расходились в стороны и начинали собирать трупы.
Прямо в воде на умерших надевали полиэтиленовые мешки и оставляли рядом с буксиром, поскольку из-за сильной жары тела нельзя было хранить на палубе.
- Специального рефрижератора не было, - говорит Александр Чачин. – Кто бы его вообще дал? На жаре оставить трупы в воде был лучший выход, иначе родственники не смогли бы потом опознать распухшие тела.
Как выяснилось, весь экипаж «Булгарии», за исключением капитана и двух мотористов, спася на надувном плоту.
- При мне обнаружили тело парня в тельняшке, но кто я не знаю, - рассказывает Евгений Мурысев. – Слышали, что один из пассажиров доплыл до берега, что поражает. От этого места на баркасе до берега плыть почти полтора часа. Это настоящее море, до одного берега – три километра, до другого шесть.
По словам водолазов, даже те пассажиры, которых смыло волной с палубы, имели небольшие шансы остаться в живых.
- Вода была теплой, но, сколько бы ни была прогретой вода, у человека, долгое время находящегося в реке, идет «вымывание» тепла из организма, так что многое зависело от физических возможностей каждого, - объясняет г-н Чачин. - Многие могли пойти ко дну из-за сильного волнения на поверхности – в тот момент был двухбалльный шторм, а высота волны достигала двух метров. Кто-то мог продержаться и полчаса, а кто-то и того меньше.
В первые часы трагедии спасатели надеялись, что по верху левого борта затонувшего корабля образовались «воздушные мешки», где могли спастись пассажиры. Но первый же спустившийся внутрь водолаз обнаружил, что судно затоплено полностью и спасительных воздушных пузырей нигде нет.
- Когда мы отправлялись в Татарстан, мы уже знали, что спасать некого, - говорит Александр Николаевич.
Перед погружением поисковикам выдали схему судна, но на поверку выяснилось, что план не соответствует реалиям. Многие технические помещения оказались переделаны в пассажирские каюты, а перепланировка в схему не вносилась.
- В конструкции судна мы не заметили никаких дефектов, но это и не удивительно – ведь работали на ощупь, кругом мазут и беспорядок, - рассказал Александр Хижняк. – Мы видели только контуры предметов.
- Видимость в воде – сорок сантиметров, а внутри судна только 20, мы разбивали окна пассажирских палуб и пробирались внутрь, - рассказывает спасатель-водолаз Евгений Мурысев. – В каютах нашли много тел, видимо пассажиры спали после обеда, когда корабль начал тонуть.
Ныряльщики рассказывают, что вода на месте трагедии была абсолютно чистой, а на поверхности не плавали какие либо предметы, «Булгария» ушла на дно со всем своим скарбом.
Спасатели потратили много времени на разбор завалов внутри корабля. Свалка из мебели, штор, ковровых дорожек, бытовой утвари сковывала каждое движение ныряльщиков, особенно водолазам запомнилось обилие зеркал разбросанных на каждом шагу.
- Наше звено состояло из трех-четырех человек, друг друга постоянно запрашивали сигналами о самочувствии, - говорит Евгений Мурысев. – От одного к другому передаешь тело, а крайний на цепочке поднимает его на поверхность и отдает дежурному водолазу у баркаса. Израсходовали воздух – поднимаемся, погружаются следующие.
Евгений Мурысев вспоминает, что у многих водолазов, в том числе военных, было подавленное настроение.
- Находили беременных женщин, обнаружили мать с ребенком в руках, - сказал он. – Женщина не выпустила свое дитя из рук, даже погибнув. На все это страшно смотреть. Больше всего погибших оказалось на носу корабля и в центре, многие в жилетах, видно, что люди боролись за жизнь. Детей было много. В среднем от 10 до 11 лет. Все красивые, нарядно одетые.
Вопреки сообщениям, что незадолго до трагедии всех детей собрали аниматоры в игровой комнате, именно этот салон был пуст. Погибших детей нашли в разных частях судна, многие из ребят успели одеть жилеты. Видимо, отчаянно пытались найти путь к спасению.
Сегодня ненайденными остаются 15 тел пассажиров. Вероятно, трупы этих людей нужно искать ниже по течению.
- Возможно, когда судно переворачивалось, пассажиров вымыло и унесло подводным потоком, - поделился мнением Евгений Мурысев.
Двух погибших женщин уже обнаружили в двух километрах от места трагедии – несчастных прибило к берегу.
Александр Чачин уверяет, что в самой «Булгарии» погибших больше нет.
- Перед подъемом судно полностью зачистили, - говорит водолаз.
Вопреки инструкциям, разрешающим подводные спуски в ночное время только во время спасательных операций, тела поднимали круглосуточно.
- Был дан приказ: как можно скорее поднять всех, чтобы родственники могли похоронить близких, - объяснил Александр Николаевич. – Сегодня поисковые работы прекращены.
Дмитрий КОЛПАКОВ.