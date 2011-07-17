Водолазы подняли со дна Волги женщину, после смерти не выпустившую из рук ребенка

- Находили беременных женщин, обнаружили мать с ребенком в руках, - сказал он. – Женщина не выпустила свое дитя из рук, даже погибнув. На все это страшно смотреть. Больше всего погибших оказалось на носу корабля и в центре, многие в жилетах, видно, что люди боролись за жизнь. Детей было много. В среднем от 10 до 11 лет. Все красивые, нарядно одетые.