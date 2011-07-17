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Уличные таксофоны сохранят из-за бесплатной связи с полицией

18 июля 2011, 00:51
Уличные телефонные будки демонтировать не будут, несмотря на то, что в последнее время таксофоны часто становятся жертвами вандалов. Например, недавно в Кировском районе Уфы задержали бомжа, раскурочившего сразу 14 стационарных телефонных автоматов. Как сообщил первый заместитель генерального директора ОАО «Башинформсвязь» Петр Квашнин, телефонный оператор не намерен демонтировать городские таксофоны, поскольку аппараты имеют «социальную направленность».

Несмотря на высокий охват населения мобильной связью, не у всех граждан еще есть сотовые телефоны.

- Необходимость существования таксофонной сети закреплена федеральным законом «О связи», - говорит г-н Квашнин. - В исходящем трафике городских автоматов преобладающее количество вызовов имеют бесплатные экстренные службы.

Также топ-менеджер «Башинформсвязи» отметил, что уличные телефоны не оплачиваются горожанами.

- Убытки от содержания сети покрываются из специального резервного фонда, и никак не затрагивают платежи населения за домашнюю телефонную связь, - пояснил он.

В компании заявили, что уфимская ГТС постоянно отслеживает востребованность таксофонов и сокращает их количество, в частности оставляя на одной стойке по одному аппарату вместо двух.

В уфимской мэрии также заявили, что уличная сеть телефонов необходима городу, а время, в течение которого гражданин пешком достигает ближайшего таксофона не должно превышать часа.

По словам вице-мэра Рамила Дильмухаметова, городские власти обязаны обеспечивать бесплатный доступ к связи с экстренными службам, а сеть таксофонов формирует инфраструктуру всеобщего и равного доступа к базовому набору телекоммуникационных услуг. При этом вице-мэр не стал уточнять, какие еще услуги горожане могут получать через уличные телефоны.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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