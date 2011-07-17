Уличные таксофоны сохранят из-за бесплатной связи с полицией

Несмотря на высокий охват населения мобильной связью, не у всех граждан еще есть сотовые телефоны.
- Необходимость существования таксофонной сети закреплена федеральным законом «О связи», - говорит г-н Квашнин. - В исходящем трафике городских автоматов преобладающее количество вызовов имеют бесплатные экстренные службы.
Также топ-менеджер «Башинформсвязи» отметил, что уличные телефоны не оплачиваются горожанами.
- Убытки от содержания сети покрываются из специального резервного фонда, и никак не затрагивают платежи населения за домашнюю телефонную связь, - пояснил он.
В компании заявили, что уфимская ГТС постоянно отслеживает востребованность таксофонов и сокращает их количество, в частности оставляя на одной стойке по одному аппарату вместо двух.
В уфимской мэрии также заявили, что уличная сеть телефонов необходима городу, а время, в течение которого гражданин пешком достигает ближайшего таксофона не должно превышать часа.
По словам вице-мэра Рамила Дильмухаметова, городские власти обязаны обеспечивать бесплатный доступ к связи с экстренными службам, а сеть таксофонов формирует инфраструктуру всеобщего и равного доступа к базовому набору телекоммуникационных услуг. При этом вице-мэр не стал уточнять, какие еще услуги горожане могут получать через уличные телефоны.
Дмитрий КОЛПАКОВ.