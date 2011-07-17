Уличные таксофоны сохранят из-за бесплатной связи с полицией

Уличные телефонные будки демонтировать не будут, несмотря на то, что в последнее время таксофоны часто становятся жертвами вандалов. Например, недавно в Кировском районе Уфы задержали бомжа, раскурочившего сразу 14 стационарных телефонных автоматов. Как сообщил первый заместитель генерального директора ОАО «Башинформсвязь» Петр Квашнин, телефонный оператор не намерен демонтировать городские таксофоны, поскольку аппараты имеют «социальную направленность».