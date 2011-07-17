Анджиолино Фригони опять будет тренировать волейбольный «Урал»

В межсезонье уфимский клуб пополнил легендарный связующий олимпийский чемпион Ллой Болл, также в «Урал» перешли доигровщики Александр Корнеев и Антон Куликовский, центральный блокирующий Алексей Казаков, либеро Валерий Комаров.
Кроме того, диагональный волейбольной сборной США Клейтон Стэнли продлил контракт с уфимским «Уралом». Новое соглашение рассчитано на один год.
В «Урал» 33-летний олимпийский чемпион перебрался в 2010 году из «Зенита», став в составе казанского клуба чемпионом России в 2009 году.
В прошедшем чемпионате России «Урал» занял 10-е место и остался за бортом плей-офф.