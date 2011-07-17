Анджиолино Фригони опять будет тренировать волейбольный «Урал»

Итальянский специалист Анджиолино Фригони вновь будет тренировать уфимский «Урал», сообщает агентство «Р-Спорт» со ссылкой на анонимный источник в волейбольном клубе. Как ожидается, контракт будет подписан в ближайшие дни. Фригони, экс-наставник женских сборных Италии (1998-2001) и Голландии (2001-2005), уже работал в уфимском клубе с 2007 по 2009 год в должностях тренера-консультанта и главного тренера. C 2009 по 2010 год он входил в тренерский штаб новосибирского «Локомотива».