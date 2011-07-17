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Анджиолино Фригони опять будет тренировать волейбольный «Урал»

18 июля 2011, 00:59
Итальянский специалист Анджиолино Фригони вновь будет тренировать уфимский «Урал», сообщает агентство «Р-Спорт» со ссылкой на анонимный источник в волейбольном клубе. Как ожидается, контракт будет подписан в ближайшие дни. Фригони, экс-наставник женских сборных Италии (1998-2001) и Голландии (2001-2005), уже работал в уфимском клубе с 2007 по 2009 год в должностях тренера-консультанта и главного тренера. C 2009 по 2010 год он входил в тренерский штаб новосибирского «Локомотива».

В межсезонье уфимский клуб пополнил легендарный связующий олимпийский чемпион Ллой Болл, также в «Урал» перешли доигровщики Александр Корнеев и Антон Куликовский, центральный блокирующий Алексей Казаков, либеро Валерий Комаров.

Кроме того, диагональный волейбольной сборной США Клейтон Стэнли продлил контракт с уфимским «Уралом». Новое соглашение рассчитано на один год.

В «Урал» 33-летний олимпийский чемпион перебрался в 2010 году из «Зенита», став в составе казанского клуба чемпионом России в 2009 году.

В прошедшем чемпионате России «Урал» занял 10-е место и остался за бортом плей-офф.

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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