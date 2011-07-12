Жителю Башкирии не удалось через суд отменить исламские праздники

При этом он признался Фемиде, что является атеистом и в праздники Ураза-байрам и Курбан-байрам желает выходить на службу, а в соответствии с Трудовым кодексом РФ работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается и допускается лишь в исключительных случаях.