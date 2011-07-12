Жителю Башкирии не удалось через суд отменить исламские праздники

Заявитель полагал, что отдых в Ураза-байрам и Курбан-байрам нарушает его право на труд по дискриминационным, религиозным основаниям, причиняет моральный вред.
Кроме того, истец считал, что поскольку акт, нормы которого он оспаривает, издан государственным органом, это значит, что «государство приняло участие в отправлении религиозного, исламского культа, нарушило принципы светского государства, устанавливает дискриминацию по отношению к представителям других вероисповеданий и гражданам, не исповедующим никакой религии».
При этом он признался Фемиде, что является атеистом и в праздники Ураза-байрам и Курбан-байрам желает выходить на службу, а в соответствии с Трудовым кодексом РФ работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается и допускается лишь в исключительных случаях.
Однако Верховный суд Башкирии с его мнением не согласился
- Освобождение от исполнения трудовых обязанностей посредством объявления праздничного нерабочего дня нарушением права на труд не является. Федеральным законодательством не только разрешается объявление праздничных нерабочих дней по религиозному основанию органами государственной власти субъектов РФ, но и объявлен на территории всей страны религиозный праздник 7 января – Рождество Христово. Граждане Российской Федерации в этот день освобождаются от труда, он является днем отдыха, - указали в решении отправители правосудия.
Верховный суд Башкирии разъяснил истцу, что региональные власти имеют право устанавливать дополнительные праздники в соответствии «с национальными, историческими, религиозными и иными особенностями и традициями».
Кроме того, служители Фемиды пришли к выводу, что Ураза-байрам и Курбан-байрам как праздники «не снижают, а повышают уровень трудовых прав работников субъекта Российской Федерации, улучшая тем самым их правовое положение».
При этом верховные судьи справедливо решили, что превращение мусульманских праздников в рабочие дни в Башкирии нарушит права и свободы исповедующих ислам.
Помимо этого, отправители правосудия не согласились с мнением истца, что устанавливая праздничные дни по религиозным основаниям, государство приняло участие в отправлении религиозного культа, нарушило принципы светскости.
- Светский характер государства не препятствует ему содействовать достижению взаимного понимания, терпимости и уважения в вопросах свободы вероисповедания, предоставляя своим гражданам отдых в религиозные праздники, - решили служители Фемиды.
В результате Верховный суд Башкирии отказал в удовлетворении иска заявителю, так рьяно желающему трудиться в мусульманские праздники. Таким образом, Ураза-байрам и Курбан-байрам, отмечаемые в нынешнем году соответственно в сентябре и ноябре, по-прежнему будут в Башкирии нерабочими праздничными днями.
Правда, у трудолюбивого истца есть возможность оспорить решение башкирских служителей Фемиды в Верховном суде России.
Радик ИШЕМГУЛОВ.