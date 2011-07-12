В Башкирии станут привлекать инвесторов снижением налога на прибыль

- Этот законопроект направлен на поощрение инвестиционной активности налогоплательщиков в части капитальных вложений, - сообщил Владимир Балабанов.
Предполагается, что документ вступит в силу с 1 января 2012 года и станет существенным дополнением к системе государственной поддержки инвестиций в Башкортостане. Пока же он прошел первое чтение.
Зато сразу в трех чтениях депутаты одобрили поправки в закон «Об инвестиционной деятельности в Республике Башкортостан, осуществляемой в форме капитальных вложений», также внесенные на рассмотрение в Курултай правительством региона.
Документ вводит понятие приоритетного инвестиционного проекта. Это, по мнению главы Минэкономразвития РБ, также станет существенным подспорьем в привлечении инвесторов.