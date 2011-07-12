Уфимский финалист «Минуты славы» на миллион не рассчитывает (видео)

По специальности г-н Наумов трудился года два, играл в КВН в команде сельхоза «Золотой теленок», потом пел в группе «Каир». Трудился он на заводе, работал строителем-отделочником и даже крыши крыл. Теперь он помогает ребятам родного вуза, которые занимаются вокалом. Интересно, что иногда Константин выезжает с концертами по Башкирии: с эстрадными хитами выступает в домах отдыха, клубах, а в Уфе работает на свадьбах и корпоративах. Классику уфимец пел лишь дома, для себя. Когда бывший однокурсник услышал арии в исполнении Наумова, то уговорил его записаться в студии и отправить трэки на «Минуту славы». Очень быстро пришло приглашение на телешоу.