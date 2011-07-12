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Уфимский финалист «Минуты славы» на миллион не рассчитывает (видео)

13 июля 2011, 01:12
Пятый сезон «Минуты славы» подходит к концу. В ближайшие выходные мы узнаем имя победителя проекта, а пока идет подсчет зрительского голосования, которое и определит счастливого обладателя одного миллиона рублей и килограмма золота. Напомним, что в финал вместо четырех конкурсантов вышли сразу шесть: пародист Александр Скичко, исполнитель Андраник Алексанян, воздушные гимнасты Никита Нагорнов, Станислав Плотников и Женя Орехова, исполнители брейк-данса Виктор Кочкин и Даниил Анастасьин, степист Александр Останин. Среди счастливчиков оказался и уфимский певец Константин Наумов.

На одном из финалов жюри просто не смогло определиться с единственной кандидатурой и допустило до зрительского голосования троих. Это случилось, когда на программу неожиданно приехал Владимир Путин. В минувшую субботу зрители увидели только первую часть финального гала-концерта шоу народных талантов.

Певец-самоучка из столицы Башкирии, получивший в сельхозинституте специальность «инженер-механик», для телешоу выбрал песенку Герцога из оперы Джузеппе Верди «Риголетто». И поразил жюри своим шикарным тенором. Особенно удивительно, что 50-летний исполнитель не имеет специального музыкального образования, никогда не брал уроков вокала, а партии разучивает, прослушивая записи.

По специальности г-н Наумов трудился года два, играл в КВН в команде сельхоза «Золотой теленок», потом пел в группе «Каир». Трудился он на заводе, работал строителем-отделочником и даже крыши крыл. Теперь он помогает ребятам родного вуза, которые занимаются вокалом. Интересно, что иногда Константин выезжает с концертами по Башкирии: с эстрадными хитами выступает в домах отдыха, клубах, а в Уфе работает на свадьбах и корпоративах. Классику уфимец пел лишь дома, для себя. Когда бывший однокурсник услышал арии в исполнении Наумова, то уговорил его записаться в студии и отправить трэки на «Минуту славы». Очень быстро пришло приглашение на телешоу.

В полуфинале Константин появился на сцене в оранжевой спецовке и каске, спев арию из Верди под оркестр.

- На главный приз я не рассчитываю, - скромно признается финалист. – Есть гораздо более достойные участники.

По словам Константина, минуты славы ему оказалось вполне достаточно: большей известности ему и не нужно. Корни у самодеятельного артиста деревенские, потому основное время он предпочитает проводить в родной Александровке Кармаскалинского района.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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