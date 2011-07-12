Уфимский финалист «Минуты славы» на миллион не рассчитывает (видео)

На одном из финалов жюри просто не смогло определиться с единственной кандидатурой и допустило до зрительского голосования троих. Это случилось, когда на программу неожиданно приехал Владимир Путин. В минувшую субботу зрители увидели только первую часть финального гала-концерта шоу народных талантов.
Певец-самоучка из столицы Башкирии, получивший в сельхозинституте специальность «инженер-механик», для телешоу выбрал песенку Герцога из оперы Джузеппе Верди «Риголетто». И поразил жюри своим шикарным тенором. Особенно удивительно, что 50-летний исполнитель не имеет специального музыкального образования, никогда не брал уроков вокала, а партии разучивает, прослушивая записи.
По специальности г-н Наумов трудился года два, играл в КВН в команде сельхоза «Золотой теленок», потом пел в группе «Каир». Трудился он на заводе, работал строителем-отделочником и даже крыши крыл. Теперь он помогает ребятам родного вуза, которые занимаются вокалом. Интересно, что иногда Константин выезжает с концертами по Башкирии: с эстрадными хитами выступает в домах отдыха, клубах, а в Уфе работает на свадьбах и корпоративах. Классику уфимец пел лишь дома, для себя. Когда бывший однокурсник услышал арии в исполнении Наумова, то уговорил его записаться в студии и отправить трэки на «Минуту славы». Очень быстро пришло приглашение на телешоу.
В полуфинале Константин появился на сцене в оранжевой спецовке и каске, спев арию из Верди под оркестр.
- На главный приз я не рассчитываю, - скромно признается финалист. – Есть гораздо более достойные участники.
По словам Константина, минуты славы ему оказалось вполне достаточно: большей известности ему и не нужно. Корни у самодеятельного артиста деревенские, потому основное время он предпочитает проводить в родной Александровке Кармаскалинского района.