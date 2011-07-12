Участники башкирского «Турфеста» преодолеют водные и пешеходные дистанции

С 13 по 17 июля в Архангельском районе вблизи деревни Абзан пройдет XXI открытый республиканский туристский фестиваль молодежи «Турфест-2011», посвященный Году российской космонавтики в РФ и Году укрепления межнационального согласия в Башкирии. В «Турфесте» принимают участие молодежные команды до 35 лет из республики и соседних регионов России. Спортсменам в возрасте 16 лет и старше необходимо иметь спортивную квалификацию по туризму не ниже III разряда, а участникам в возрасте 15 лет – не ниже II разряда.