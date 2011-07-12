mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Участники башкирского «Турфеста» преодолеют водные и пешеходные дистанции

13 июля 2011, 01:38
С 13 по 17 июля в Архангельском районе вблизи деревни Абзан пройдет XXI открытый республиканский туристский фестиваль молодежи «Турфест-2011», посвященный Году российской космонавтики в РФ и Году укрепления межнационального согласия в Башкирии. В «Турфесте» принимают участие молодежные команды до 35 лет из республики и соседних регионов России. Спортсменам в возрасте 16 лет и старше необходимо иметь спортивную квалификацию по туризму не ниже III разряда, а участникам в возрасте 15 лет – не ниже II разряда.

Фестиваль состоит из двух частей. В рамках спортивной программы, в течение нескольких дней команды будут соревноваться на таких дистанциях как «водная» (160 м), «пешеходная» (1700м), «велосипедная»(1000 м) и «туриада».

Компетентное жюри будет оценивать не только спортивное мастерство, ребят ожидают и творческие испытания: конкурс песни (туристская, авторская и бардовская песня), конкурс плаката (темы: здоровый образ жизни, экология, туризм), конкурсы походной кухни, «визитка», «озвучка» и многое другое. Например, в конкурсе «Бивак» туристы должны были как можно лучше, практичнее, интереснее обустроить свою стоянку. Традиционным будет конкурс фотографии на темы «пейзаж», «спорт», «экстрим», «туристский быт». Ежедневно будут проходить дискотеки на свежем воздухе.

Победители и призеры будут награждены кубками, дипломами, медалями, грамотами и призами от организаторов.

Короткие дистанции со сложными техническими этапами, ориентирование по карте, новые нестандартные задания на сообразительность, креатив и выносливость — все это ранее вы не встретите ни на одном фестивале - только на «Турфесте-2011».

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44