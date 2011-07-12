Участники башкирского «Турфеста» преодолеют водные и пешеходные дистанции

Фестиваль состоит из двух частей. В рамках спортивной программы, в течение нескольких дней команды будут соревноваться на таких дистанциях как «водная» (
Компетентное жюри будет оценивать не только спортивное мастерство, ребят ожидают и творческие испытания: конкурс песни (туристская, авторская и бардовская песня), конкурс плаката (темы: здоровый образ жизни, экология, туризм), конкурсы походной кухни, «визитка», «озвучка» и многое другое. Например, в конкурсе «Бивак» туристы должны были как можно лучше, практичнее, интереснее обустроить свою стоянку. Традиционным будет конкурс фотографии на темы «пейзаж», «спорт», «экстрим», «туристский быт». Ежедневно будут проходить дискотеки на свежем воздухе.
Победители и призеры будут награждены кубками, дипломами, медалями, грамотами и призами от организаторов.
Короткие дистанции со сложными техническими этапами, ориентирование по карте, новые нестандартные задания на сообразительность, креатив и выносливость — все это ранее вы не встретите ни на одном фестивале - только на «Турфесте-2011».