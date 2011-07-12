Росфинмониторинг включил в список спонсоров терроризма пять жителей Челябинской области

Росфинмониторинг составил список причастных к терроризму организаций и граждан, основываясь на данных ООН, российских Минюста и Генпрокуратуры. Весь перечень организаций и фамилий конкретных людей (150 организаций и 1911 человек) поделен на две части — организации и граждане зарубежных стран, а также те, которые были зарегистрированы или действовали на территории России.
В «российскую» часть вошли 46 организаций и 1510 человек, большинство из которых находятся в южной части России — в Чечне и Дагестане. В открытый список (есть и закрытый, куда занесены подозреваемые) попали те, чьи дела в судах уже завершены и приговоры вынесены по «террористическим» статьям.
В перечне одна женщина из южноуральской столицы 36-летняя Наталья Куребеда, два жителя Миасса – 38-летний Павел Кулинич и 41-летний Андрей Несмеянов, 39-летний Эдуард Павликов, проживавший в Златоусте и уроженец села Березовка Брединского района Сергей Нагиматов, сообщает Собкор74.
Стать исключенным из списка можно только в двух случаях: если человека официально признают непричастным к террористической деятельности или в случае его смерти.
Уточняя цель обнародования перечня, Росфинмониторинг пояснил, что «черные списки» в первую очередь понадобятся кредитным организациям, которые обязаны сообщать в органы обо всех подозрительных денежных операциях, поскольку финансирование терроризма часто и происходит в ходе внешне легальных коммерческих сделок.