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Росфинмониторинг включил в список спонсоров терроризма пять жителей Челябинской области

12 июля 2011, 18:13
Росфинмониторинг опубликовал список организаций и граждан, которые занимались или до сих пор занимаются отмыванием незаконно нажитых средств и финансировали терроризм. До недавнего времени названия этих организаций и конкретные лица являлись засекреченной информацией. В список, который состоит из 150 организаций и почти 2000 фамилий граждан, вошли и жители Башкирии — 12 человек.

Росфинмониторинг составил список причастных к терроризму организаций и граждан, основываясь на данных ООН, российских Минюста и Генпрокуратуры. Весь перечень организаций и фамилий конкретных людей (150 организаций и 1911 человек) поделен на две части — организации и граждане зарубежных стран, а также те, которые были зарегистрированы или действовали на территории России.

В «российскую» часть вошли 46 организаций и 1510 человек, большинство из которых находятся в южной части России — в Чечне и Дагестане. В открытый список (есть и закрытый, куда занесены подозреваемые) попали те, чьи дела в судах уже завершены и приговоры вынесены по «террористическим» статьям.

В перечне одна женщина из южноуральской столицы 36-летняя Наталья Куребеда, два жителя Миасса – 38-летний Павел Кулинич и 41-летний Андрей Несмеянов, 39-летний Эдуард Павликов, проживавший в Златоусте и уроженец села Березовка Брединского района Сергей Нагиматов, сообщает Собкор74.

Стать исключенным из списка можно только в двух случаях: если человека официально признают непричастным к террористической деятельности или в случае его смерти.

Уточняя цель обнародования перечня, Росфинмониторинг пояснил, что «черные списки» в первую очередь понадобятся кредитным организациям, которые обязаны сообщать в органы обо всех подозрительных денежных операциях, поскольку финансирование терроризма часто и происходит в ходе внешне легальных коммерческих сделок.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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