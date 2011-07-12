Росфинмониторинг включил в список спонсоров терроризма пять жителей Челябинской области

Росфинмониторинг опубликовал список организаций и граждан, которые занимались или до сих пор занимаются отмыванием незаконно нажитых средств и финансировали терроризм. До недавнего времени названия этих организаций и конкретные лица являлись засекреченной информацией. В список, который состоит из 150 организаций и почти 2000 фамилий граждан, вошли и жители Башкирии — 12 человек.