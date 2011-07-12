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Прокуратура Башкирии обнаружила, что автодороги региона не соответствует нормам

13 июля 2011, 01:47
Прокуратура Башкирии провела проверку обеспечения сохранности автомобильных дорог региона и обнаружила, что должностные лица госкомитета по транспорту РБ и управления дорожного хозяйства не всегда надлежащим образом выполняют свои обязанности перед государством и населением республики. Ревизоров в погонах возмутило состояние дорог «Магнитогорск - Ира», «Дюртюли - Нефтекамск», «Давлеканово - Толбазы», «Буздяк - Давлеканово», «Буздяк – Чекмагуш - Дюртюли», которые состоят сплошь из выбоин и просадок.

По мнению прокуроров, трассы разбивались «при попустительстве со стороны Гостранса РБ», не поручившему подрядной организации «Башкиравтодор» срочно залатать дыры на этих дорогах.

Там же, где дорожники все-таки ремонтировали магистрали, «допускалось занижение обочин на отдельных участках, а проезжая часть не отделялась бордюром».

- В результате бесконтрольности со стороны Госкомитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству разметка и новые знаки появилась только на 34 дорогах из 616, имеющихся в регионе, - рассказала «МКС» помощник прокурора Башкирии Любовь Трофимова. – Осевая разметка должны была быть нанесена на восьми тысячах километров дорог, но в дорожном ведомстве запланировали разметить только 3400 км, а на 612 км нанести краевую разметку. А в управлении дорожного хозяйства оформили документы только на 4,3% магистралей, остальные трассы остались бесхозными.

В надзорном ведомстве уверены, что ненадлежащее выполнение своих обязанностей должностными лицами угрожает безопасности дорожного движения. Результаты проверки прокурор республики Сергей Хуртин направил премьеру башкирского правительства Азамату Илимбетову с просьбой привлечь к дисциплинарной ответственности чиновников, нарушающих закон.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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