Пенсионер объявил войну богатым бизнесменам из-за рекламной конструкции

Пенсионер уверен, что из-за рекламного щита под угрозой оказалась безопасность всей многоэтажки, а значит и живущих в ней людей. Но в управлении дизайна и наружной рекламы уфимской мэрии с Сергеем Николаевичем не согласились, прислав ответ, что конструкция совершенно безопасна для лоджии пенсионера.
- Чиновники, готовившие ответ, сами, наверное, чуть ли не ежедневно ездят около нашего дома, который стоит на оживленном перекрестке, - говорит г-н Шиховцев. – Неужели люди, находящиеся при власти, ждут, когда рухнет несущая стена?
Борьба пенсионера с владельцами рекламной вывески напоминает бесконечный телевизионный сериал. Первую попытку установить щит на своей лоджии в прошлом году г-н Шиховцев отбил с физическими для себя потерями – получил от монтажников ссадины и синяки. Но менее, чем через месяц рабочие, при поддержке майора милиции из Кировского РУВД Уфы все-таки установили конструкцию. Представитель власти пояснил, что у собственника кафе есть вся разрешительная документация и препятствовать монтажникам нельзя.
А, по мнению г-на Шиховцева, владельцы магазина нарушили закон о рекламе, в котором говорится, что щиты и вывески размещаются на зданиях на основании разрешения собственников жилищ.
- Когда мне на лоджию все же повесили эту «махину», я решил не отступать, - вспоминает Сергей Николаевич. - Отправил жалобы в милицию, прокуратуру Уфы и Башкирии. Пусть уходят из моей квартиры.
Кстати, бизнесмены еще не понимают, с кем столкнулись. Пенсионер на девятом десятке лет, весьма подкованный юридически общественник. Четыре года назад Сергей Шиховцев добился, чтобы с крыши здания на Кирова, 89 убрали вывеску уфимского филиала военно-страховой компании «Страховой дом» - собственникам жилого дома просто-напросто не заплатили денег за размещение рекламы. Сегодня все обстоит гораздо серьезнее.
- Когда я «воевал» со страховой компанией, то досконально успел изучить все законодательство о наружной рекламе, - продолжает Сергей Николаевич. - У меня разрешения никто не спрашивал. Считаю, что владельцы магазина нарушили Жилищный кодекс и Конституцию страны, гарантирующую гражданам безопасность.
Конечно, весовые категории в этом конфликте совершенно разные. С одной стороны государственные органы, не спешащие помочь господину Шиховцеву и присылающие ему отписки, да богатые коммерсанты, а с другой - пенсионер-правдоискатель.
Между тем, при открытии магазина возле дома ликвидировали тротуар для пешеходов и вместо него устроили парковку для покупателей. Она практически всегда заполнена машинами и протиснуться между авто обычным людям совсем не просто. И все жители многострадального дома стерпели. С ресурсными бизнесменами вышел на борьбу только пенсионер Шиховцев.
Евгений КОСТИЦЫН.