Пенсионер объявил войну богатым бизнесменам из-за рекламной конструкции

Вступил в неравную борьбу с бизнесменами 81-летний пенсионер Сергей Шиховцев, проживающий на улице Кирова, 89 в Уфе. Коммерсанты еще год назад прикрепили к его лоджии рекламную конструкцию магазина-кафе «Птичий двор» и теперь, по словам пожилого мужчины, в любой момент часть здания может рухнуть. - После установки рекламного щита по стенам у лоджии пошли трещины, - рассказывает квартиросъемщик. – Стены дома просто не рассчитаны на такую нагрузку. Что же ждать, когда вывалится кусок стены?