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Неразорвавшиеся боеприпасы из Урмана уже продают в Уфе

13 июля 2011, 01:23
В минувший четверг полицейские оцепили пункт приема металла, расположенный в микрорайоне Черниковка в столице Башкирии. Стражей порядка вызвал приемщик пункта, увидев «богатство» из цветмета, за которое намеревался выручить деньги 30-летний житель поселка Урман. Прибывшие саперы изъяли более полутора сотен гильз крупного калибра и около пятисот фрагментов снарядов.

Мужчина насобирал в лесу боеприпасы, разбросанных на огромной территории после взрывов военных складов в Иглинском районе, случившихся в конце мая. Склад боеприпасов существовал рядом с поселком Урман с 1934 года. Танковые и артиллерийские наряды свозились в республику со всей России, и после эпохи разоружения их здесь скопилось не менее 100 тысяч тонн. В течение недели боеприпасы рвались бесконтрольно, и как утверждают очевидцы, отлетали за три километра от арсенала и уходили в землю на несколько метров. Сегодня над этими воронками уже выросла трава и, по сути, окрестности Урмана представляют собой минное поле. В этой опасной зоне и собирал «урожай» любитель легкой наживы, повезший добычу в Уфу.

Правоохранителям предстоит с юридической точки зрения оценить действия задержанного, однако думается, что недалекий сборщик металлолома будет отпущен восвояси с предупреждением больше не совершать подобного. И не факт, что в другом пункте приема металлов будут также щепетильны и не примут у очередного «собирателя» смертоносный груз, подвергнув опасности жизни местных жителей.

Мы предсказывали, что Урман может стать и Клондайком, и кладбищем для любителей легкой наживы. Собирать разлетевшиеся по всем окрестностям боеприпасы было некому – у военных не оказалось ни людских ресурсов для этого, ни средств. Зато латунные наконечники на снарядах стоят целое состояние – вот и потянулись в Урман сборщики цветмета. И от новых взрывов никто не застрахован.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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