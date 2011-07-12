Неразорвавшиеся боеприпасы из Урмана уже продают в Уфе

Мужчина насобирал в лесу боеприпасы, разбросанных на огромной территории после взрывов военных складов в Иглинском районе, случившихся в конце мая. Склад боеприпасов существовал рядом с поселком Урман с 1934 года. Танковые и артиллерийские наряды свозились в республику со всей России, и после эпохи разоружения их здесь скопилось не менее 100 тысяч тонн. В течение недели боеприпасы рвались бесконтрольно, и как утверждают очевидцы, отлетали за три километра от арсенала и уходили в землю на несколько метров. Сегодня над этими воронками уже выросла трава и, по сути, окрестности Урмана представляют собой минное поле. В этой опасной зоне и собирал «урожай» любитель легкой наживы, повезший добычу в Уфу.
Правоохранителям предстоит с юридической точки зрения оценить действия задержанного, однако думается, что недалекий сборщик металлолома будет отпущен восвояси с предупреждением больше не совершать подобного. И не факт, что в другом пункте приема металлов будут также щепетильны и не примут у очередного «собирателя» смертоносный груз, подвергнув опасности жизни местных жителей.
Мы предсказывали, что Урман может стать и Клондайком, и кладбищем для любителей легкой наживы. Собирать разлетевшиеся по всем окрестностям боеприпасы было некому – у военных не оказалось ни людских ресурсов для этого, ни средств. Зато латунные наконечники на снарядах стоят целое состояние – вот и потянулись в Урман сборщики цветмета. И от новых взрывов никто не застрахован.