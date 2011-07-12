Неразорвавшиеся боеприпасы из Урмана уже продают в Уфе

Мужчина насобирал в лесу боеприпасы, разбросанных на огромной территории после взрывов военных складов в Иглинском районе, случившихся в конце мая. Склад боеприпасов существовал рядом с поселком Урман с 1934 года. Танковые и артиллерийские наряды свозились в республику со всей России, и после эпохи разоружения их здесь скопилось не менее 100 тысяч тонн. В течение недели боеприпасы рвались бесконтрольно, и как утверждают очевидцы, отлетали за три километра от арсенала и уходили в землю на несколько метров. Сегодня над этими воронками уже выросла трава и, по сути, окрестности Урмана представляют собой минное поле. В этой опасной зоне и собирал «урожай» любитель легкой наживы, повезший добычу в Уфу.