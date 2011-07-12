На трассах Башкирии будет рулить автоматизированная система мониторинга движения

Не секрет, что сегодня именно автотранспорт прочно удерживает «почетное» первое место в деле загрязнения городской воздушной среды. Больше всего вредных веществ двигатели автомобилей выбрасывают на минимальных оборотах, когда стоят в пробках. Причем выхлопные газы не висят над дорогой, а поднимаются с ветром до любого этажа. И деревья под окнами вовсе не спасение от ядовитых «миазмов», а напротив – ловушки для сбора отравы. Скоростное движение, если такое будет возможно в Уфе, на порядок снизит неблагоприятные выбросы в атмосферу.