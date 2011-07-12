На трассах Башкирии будет рулить автоматизированная система мониторинга движения

Информация с датчиков мониторов, установленных на крупных улицах и перекрестках, анализируется компьютером в автоматическом режиме, а прибор выдает команды о светофорных сигналах. Чтобы автомобили не скапливались в пробках, навигационная система может включить программу «Зеленый светофор» и увеличить пропускную способность той или иной магистрали.
Главный гаишник Башкирии Динар Гильмутдинов уверен, что подобные интеллектуальные технологии необходимы Уфе как воздух.
- Пермский опыт мы изучили и готовы внедрять такую систему и у нас, - сказал г-н Гильмутдинов.
Не секрет, что сегодня именно автотранспорт прочно удерживает «почетное» первое место в деле загрязнения городской воздушной среды. Больше всего вредных веществ двигатели автомобилей выбрасывают на минимальных оборотах, когда стоят в пробках. Причем выхлопные газы не висят над дорогой, а поднимаются с ветром до любого этажа. И деревья под окнами вовсе не спасение от ядовитых «миазмов», а напротив – ловушки для сбора отравы. Скоростное движение, если такое будет возможно в Уфе, на порядок снизит неблагоприятные выбросы в атмосферу.
Также в Башкортостане приведут в соответствие с требованиями нормативов все дороги местного значения.
По словам председателя «транспортного» Госкомитета РБ Ильяса Мунирова, только 21% от протяженности всех дорог межрегионального и межмуниципального значения соответствует нормам, а местные трассы лишь на 11% могут удовлетворить законные требования.
Как утверждает г-н Муниров, в 2011 году в Башкирии после ремонта введут в эксплуатацию
Премьер башкирского правительства Азамат Илимбетов поручил курирующим дорожную безопасность министерствам и ведомствам разработать предложения по созданию в республике масштабной системы видеомониторинга нарушений дорожного движения.
Владимир БАШКИРОВ.