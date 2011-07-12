Игорное «прокуророво дело» передано в суд

По версии следствия, Георгий Еприкян в июне 2010 года провел законную проверку лотерейного клуба «Росар» и, обнаружив нарушения, потребовал от владельца заведения Рамиля Биктимерова 500 тысяч рублей за нивелирование результатов прокурорской ревизии. После проверки клуб был закрыт, а за его открытие прокурор якобы просил отдать полмиллиона рублей сразу, либо выплачивать по 50 тысяч рублей ежемесячно. Рамиль Биктимиров согласился отдать деньги, но все переговоры почему-то вел не с Еприкяном, а с сыном российского парламентария Ильвира Искужина, также в тот момент трудившегося в прокуратуре Ленинского района столицы Башкирии. Г-н Искужин договорился с владельцем заведения передать деньги через своего друга Шамиля Кучкарова и объяснил, что этот «долг» предназначается помощнику прокурора Георгию Еприкяну. О сделке стало известно сотрудникам УФСБ по РБ, и они решили брать проданных законников «теплыми».
Но оперативники почему-то не стали ждать пока посредники - Альберт Сукиасян и Шамиль Кучкаров донесут мзду до человека, пообещавшего решить проблемы клуба, и взяли парней «теплыми» с 400 тысячами рублей в портфеле. Задержанные заявили, что намеревались передать купюры помощникам прокурора Ленинского района Уфы – Искужину и Еприкяну.
После того, как Искужин-младший оказался замешан в коррупционном скандале, он предпочел уйти из надзорного ведомства по собственному желанию. Он избежал уголовного преследования – в прокуратуре появился рапорт экс-помощника главы районного ведомства, где он докладывает о готовящемся преступлении и называет фамилию коллеги и соответственно автоматически становится свидетелем, а не участником вымогательства. А подследственным остался один Еприкян, которому также пришлось покинуть прокурорские ряды.
Интересно, что Георгий Еприкян, доложивший о результатах ревизии своему начальству, приложив к докладу данные пожарной и санитарных инспекций, слышал разговоры о том, что ему собираются передать взятку за «открытие» клуба, и попытался пресечь эти сплетни, заявив, что денег брать не будет. Но это его не спасло. Правда, следствие выходило в суд с требованием арестовать бывшего помощника прокурора до начала процесса, но Фемида решила, что Георгий Еприкян может остаться на свободе.
Как рассказал «МКС» адвокат г-на Еприкяна Алексей Зеликман, обвинительное заключение против его клиента в прокуратуре в Башкирии утвердили только со второго раза. В первый раз надзорное ведомство вернуло дело следователям с требованием дать правовую оценку действиям Ильвира Искужина, привлечь к уголовной ответственности посредников, но этого так и не было сделано.
- Меня удивляет непоследовательность прокурорских работников, первый раз дело «завернувших», а во второй, несмотря на все несостыковки, подписавших обвинительное заключение, - говорит Алексей Маркович. – Позиция следственного комитета, считающего, что прокуратура им не указ, мне тоже кажется странной. Получается, что силовые ведомства покрывают лиц, совершивших преступление.
По мнению г-на Зеликмана, отпрыск высокопоставленного родителя тоже должен оказаться на скамье подсудимых.