Игорное «прокуророво дело» передано в суд

По версии следствия, Георгий Еприкян в июне 2010 года провел законную проверку лотерейного клуба «Росар» и, обнаружив нарушения, потребовал от владельца заведения Рамиля Биктимерова 500 тысяч рублей за нивелирование результатов прокурорской ревизии. После проверки клуб был закрыт, а за его открытие прокурор якобы просил отдать полмиллиона рублей сразу, либо выплачивать по 50 тысяч рублей ежемесячно. Рамиль Биктимиров согласился отдать деньги, но все переговоры почему-то вел не с Еприкяном, а с сыном российского парламентария Ильвира Искужина, также в тот момент трудившегося в прокуратуре Ленинского района столицы Башкирии. Г-н Искужин договорился с владельцем заведения передать деньги через своего друга Шамиля Кучкарова и объяснил, что этот «долг» предназначается помощнику прокурора Георгию Еприкяну. О сделке стало известно сотрудникам УФСБ по РБ, и они решили брать проданных законников «теплыми».