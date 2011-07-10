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Законопроект, разработанный Верховным судом Башкирии, добрался до Госдумы

11 июля 2011, 00:55
С законодательной инициативой об укрупнении межрайонных судов и упразднении некоторых районных храмов Фемиды вышли депутаты Курултая к своим думским коллегам. Этот законопроект был разработан Верховный судом Башкирии, а теперь, если российские парламентарии согласятся с законодательными нововведениями, документ станет федеральным. Сегодня проект закона «О создании межрайонных судов и упразднении некоторых районных, городских судов» находится на предварительном рассмотрении в Госдуме РФ.

В документе речь идет об оптимизации судебной системы, благодаря которой можно было бы равномерно распределить дела между всеми служителями Фемиды и повысить качество отправления правосудия.

По словам председателя ВС РБ Михаила Тарасенко, «судейское сообщество давно ждет решения этой проблемы».

Напомним, сегодня в Башкирии действует 71 суд, законопроектом предусмотрено укрупнение более 40 храмов Фемиды. Это позволит увеличить число судей в Салавате, Стерлитамаке и Уфимском районе. Малосоставные суды (где работают менее трех судей) предполагается объединить с более крупными городскими и районными храмами правосудия.

Это позволит равномерно распределить нагрузку между судьями. По мнению Михаила Тарасенко, «просто несправедливо, когда один судья рассматривает за месяц 20 дел, а другой, работающий в малосоставном суде, - только два, и оба получают одинаковую зарплату».

- Для реализации этого закона не понадобятся новые здания, да и судьи будут работать в прежних кабинетах, - объясняет Михаил Иванович. – Изменения коснутся формальностей, например, Нуримановский суд присоединится к Иглинскому и станет общим целым, то есть жители этих территорий смогут по своему выбору обратиться в здание суда, расположенного в любом из этих районов. Так что право граждан на отправление правосудия ограничено не будет.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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