Законопроект, разработанный Верховным судом Башкирии, добрался до Госдумы

- Для реализации этого закона не понадобятся новые здания, да и судьи будут работать в прежних кабинетах, - объясняет Михаил Иванович. – Изменения коснутся формальностей, например, Нуримановский суд присоединится к Иглинскому и станет общим целым, то есть жители этих территорий смогут по своему выбору обратиться в здание суда, расположенного в любом из этих районов. Так что право граждан на отправление правосудия ограничено не будет.