Законопроект, разработанный Верховным судом Башкирии, добрался до Госдумы

В документе речь идет об оптимизации судебной системы, благодаря которой можно было бы равномерно распределить дела между всеми служителями Фемиды и повысить качество отправления правосудия.
По словам председателя ВС РБ Михаила Тарасенко, «судейское сообщество давно ждет решения этой проблемы».
Напомним, сегодня в Башкирии действует 71 суд, законопроектом предусмотрено укрупнение более 40 храмов Фемиды. Это позволит увеличить число судей в Салавате, Стерлитамаке и Уфимском районе. Малосоставные суды (где работают менее трех судей) предполагается объединить с более крупными городскими и районными храмами правосудия.
Это позволит равномерно распределить нагрузку между судьями. По мнению Михаила Тарасенко, «просто несправедливо, когда один судья рассматривает за месяц 20 дел, а другой, работающий в малосоставном суде, - только два, и оба получают одинаковую зарплату».
- Для реализации этого закона не понадобятся новые здания, да и судьи будут работать в прежних кабинетах, - объясняет Михаил Иванович. – Изменения коснутся формальностей, например, Нуримановский суд присоединится к Иглинскому и станет общим целым, то есть жители этих территорий смогут по своему выбору обратиться в здание суда, расположенного в любом из этих районов. Так что право граждан на отправление правосудия ограничено не будет.