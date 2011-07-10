За силикон ответишь. На новую грудь киношной училке зарабатывают школьники

Похоже, скоро у голливудских продюсеров не останется ничего святого. Киношники с особым удовольствием глумятся над семейными ценностями и представителями достойных профессий. Около десяти лет назад в прокат вышел «Плохой Санта» с Билли Бобом Торнтоном в заглавной роли. Главный рождественский персонаж в картине оказывается грабителем, отсидевшим в тюрьме, злостным бабником и пропойцей, у которого дети вызывают лишь раздражение. Провокационный фильм вышел на Рождество и жестоко поглумился над зрителем, ожидавшим очередной сказочной истории. На этот же раз осмеянию подверглось высокое звание учителя. В новой голливудской комедии училка Элизабет бухает, курит траву, вместо уроков устраивает детям видеосеансы и заставляет учеников мыть тачки, чтобы заработать себе на новые сиськи.
При помощи большеразмерных буферов дамочка планирует захомутать состоятельного мужика. Стоит ли говорить, что и ей дети только мешают? Но удовольствие это не из дешевых: как уместно замечает дебиловатая коллега Элизабет, «нужно ведь сразу две». Ученики заинтересуют разбитную педагогиню, лишь когда они помогут ей приблизиться к заветной мечте. Если класс хорошо напишет годовой тест, ей светит нехилая премия. Преподша перестает спать с похмелья на уроках и переходит к решительным действиям: с еле скрываемым отвращением она обольщает чиновника минобразования, опаивает и выкрадывает ответы на задания. Если бы отечественные училки задались целью увеличить себе бюст, думается, результаты ЕГЭ не были столь плачевными.
Обязательно найдутся недалекие товарищи, всерьез требующие от авторов фильма ответов на вопросы, где те видели таких училок, и как подобный педагог вообще мог оказаться в школе? Но с таким же успехом героиней картины могла стать очень плохая врачиха, воспиталка, библиотекарша или любая другая бюджетница. То, что подобная профурсетка оказывается у школьной доски, уже само по себе выглядит фарсом. Призванная сеять разумное, доброе, вечное, Элизабет внедряет собственную обучающую систему: кроет учеников матом и фигачит в них баскетбольными мечами за неправильные ответы.
Комедия получилась непритязательная: без грубого туалетного юмора авторы не обошлись, но в фильме множество чудесных пошлых шуток, в том числе, и неполиткорректных. Училка издевается над учеником-азиатом, а школьнику русского происхождения делает выволочку директор учебного заведения, отбирая у имбецильного подростка порножурнал, на обложке которого кириллицей выведено: «Мы – волосатые».
Но в какой-то мере новое кино про педколлектив отборных фриков разрушает стереотипы. Например, герой Джастина Тимберлейка, который в любой другой картине оказался бы героем-любовником, здесь играет учительствующего сына богатых родителей, но придурковатого и романтичного до тошноты. Так что даже корыстную Элизабет очень скоро начинает мутить даже от такой выгодной партии. Зато физрук, которых обычно изображают тупыми увальнями, в фильме оказывается остроумным и самым вменяемым героем, правда, не способным взобраться на канат.
Камерон Диас весь фильм соблазняет зрителя своей обаятельной лягушачьей улыбкой и демонстрирует неплохую форму. И хотя личико 38-летней голливудской дивы уже не так свежо, стройной фигуркой она похвастаться еще может. Что актриса и демонстрирует в сцене мойки автомобиля.
Впрочем, скучать ученикам не приходится и с другими преподавателями, ведь главный слоган американской системы образования – Learning is fun («Учение – это весело»), который для российского зрителя перевели более традиционно: «Ученье – свет».