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В Башкирии станут привлекать инвесторов снижением налога на прибыль

11 июля 2011, 00:17
Проект закона о снижении ставки налога на прибыль для тех, кто инвестирует в республику, представил депутатам вице-премьер правительства Башкирии Владимир Балабанов. Документ предусматривает для инвесторов, которые зарегистрируют свои фирмы в регионе, налоговую льготу в размере 13,5 процента на срок от одного до пяти лет. Временные сроки снижения налога на прибыль будут зависеть от объема капитальных вложений.

- Этот законопроект направлен на поощрение инвестиционной активности налогоплательщиков в части капитальных вложений, - сообщил Владимир Балабанов.

Предполагается, что документ вступит в силу с 1 января 2012 года и станет существенным дополнением к системе государственной поддержки инвестиций в Башкортостане. Пока же он прошел первое чтение.

Зато сразу в трех чтениях депутаты одобрили поправки в закон «Об инвестиционной деятельности в Республике Башкортостан, осуществляемой в форме капитальных вложений», также внесенные на рассмотрение в Курултай правительством региона.

Документ вводит понятие приоритетного инвестиционного проекта. Это, по мнению главы Минэкономразвития РБ, также станет существенным подспорьем в привлечении инвесторов.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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