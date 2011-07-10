В Башкирии станут привлекать инвесторов снижением налога на прибыль

Проект закона о снижении ставки налога на прибыль для тех, кто инвестирует в республику, представил депутатам вице-премьер правительства Башкирии Владимир Балабанов. Документ предусматривает для инвесторов, которые зарегистрируют свои фирмы в регионе, налоговую льготу в размере 13,5 процента на срок от одного до пяти лет. Временные сроки снижения налога на прибыль будут зависеть от объема капитальных вложений.