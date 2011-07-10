Пенсионеры обменяли все свои деньги на билеты банка приколов

В селе Новокучербаево Бирского района жертвами заезжей 40-летней цыганки из Ставропольского края стала чета доверчивых пенсионеров Аскаровых. Хализа Аскарова помнит это день в мельчайших подробностях. Был обед, они с мужем и смотрели по «второму» каналу детектив, она у теплой деревенской печки, супруг на диване. Тут зашла женщина, стала предлагать купить мясо, мед и другие продукты. Пенсионеры вежливо отказались. И тогда гостья поинтересовалась, если ли в доме деньги.