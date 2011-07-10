Пенсионеры обменяли все свои деньги на билеты банка приколов

Как только услышала, что у стариков имеются накопления, заявила, что в городе уже начался обмен старых купюр на новые, а в банках толпятся очереди.
По словам пожилых людей, цыганка говорила убедительно, рассказала про сестру, которая якобы работает в кассе финансового учреждения и может помочь обменять деньги без очереди. Бабушка легко поверила цыганке, особенно, когда та «запела» про помощь пенсионерам и переписала паспортные данные. И супруги поддались чарам сладкоголосой благодетельницы, вытащили из «советского» шкафа наличные сбережения – пятьдесят девять тысяч рублей.
- Мы с полчаса поболтали, толковали о том, о сем, потом она положила наши деньги в сумку, а там их много, - говорит глава семьи Аймурза Аскаров. - Значит, она занималась обменом, многим помогает, тогда я так подумал.
Взамен цыганка выдала старикам две нарисованные какими-то умельцами купюры по одному миллиону рублей.
Как только наличность оказалась в сумке, женщина быстро покинула дом и села в ожидавшее ее такси. А пенсионеры, мечтавшие о пластиковых окнах, лишились накоплений в одночасье.
Аймурза Аскаров побежал в магазин делиться новостью про удачный обмен денег. Но там ему объяснили, что «билеты банка приколов» с изображениями американских президентов не примут ни в одной торговой точке. И тогда Аскаровы обратились в полицию.
Мошенницу искали полгода и задержали в аэропорту Домодедово – цыганка уже прошла паспортный контроль и намеревалась улететь в Магадан. Члены ее громкоговорящей семьи отчаянно пытались отбить женщину у полицейских, но сегодня женщина находится в следственном изоляторе Бирска. Пенсионеры свою обидчицу опознали.
- В ходе опроса в присутствии адвоката дама созналась в совершенном преступлении, - рассказал старший следователь СО ОВД по Бирскому району Дамир Шарипов. -Подозреваемая признала и свою причастность к преступлению, совершенном накануне в Архангельском районе.
Предположительно, подобные аферы женщина проводила неоднократно. И как предполагает следствие, действовала не в одиночку. В настоящее время ее сообщница объявлена в розыск.