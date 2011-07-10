Отряд башкирских водолазов направлен к месту катастрофы «Булгарии»

По словам начальника госинспекции по маломерным судам Башкирии Сергея Карася, на глубине 20 метров водолазы могут свободно работать около двадцати минут с аквалангами. Г-н Карась предположил, что если теплоход перевернулся, то в его корпусе у днища образовались воздушные мешки, но попали ли туда пассажиры неизвестно. При достаточном запасе кислорода, по мнению г-на Карася, такие воздушные мешки помогут людям выжить до утра.