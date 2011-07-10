Отряд башкирских водолазов направлен к месту катастрофы «Булгарии»

Как рассказал «МКС» заместитель начальника Приволжского поисково-спасательного отряда МЧС России Евгений Тихонов, сегодня вечером из столицы Башкирии в соседнюю республику отправлен отряд водолазов, подготовленных для глубоководных работ.
Как сообщили «МКС» в ЦУКС ГУ МЧС по РТ, на данный момент спасены 84, не найдены 94 пассажира. Теплоход затонул чуть ниже слияния Волги и Камы. Пока из воды извлекли тела двух погибших
По словам Евгения Тихонова, в Татарстан отправлены семь водолазов, допущенных до работы на глубине 20 метров, а также барококамера.
Около трех часов в ночь с воскресенья на понедельник группа уфимских водолазов под руководством представителя ПРПСО Николая Чачина прибудет на место поисковой операции.
По словам начальника госинспекции по маломерным судам Башкирии Сергея Карася, на глубине 20 метров водолазы могут свободно работать около двадцати минут с аквалангами. Г-н Карась предположил, что если теплоход перевернулся, то в его корпусе у днища образовались воздушные мешки, но попали ли туда пассажиры неизвестно. При достаточном запасе кислорода, по мнению г-на Карася, такие воздушные мешки помогут людям выжить до утра.
- Не исключено что, теплоход затонул от разрыва сварного шва корпуса или от столкновения с другим судном, - говорит г-н Карась, - Неизвестно, подавал ли он сигналы бедствия, глубина серьезная, у нас в Башкирии такого случиться не может – нет таких просторов на речной акватории.
Сергей Карась сравнил нынешнюю аварию с катастрофой теплохода «Александр Суворов», врезавшегося в опору одного из ульяновских мостов 1983 году, когда погибли 176 пассажиров.
- Три километра от берега – это слишком далеко, у нас таких расстояний нет, - уверил глава башкирского ГИМС.
По словам Евгения Тихонова, поиск тел на такой глубине будет осложняться работой в помещениях затонувшего судна, в ограниченном временном промежутке.
Дмитрий КОЛПАКОВ.
Фото fleetphoto.ru