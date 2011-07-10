МЧС: на территории Башкирии лесных пожаров нет

Главное управление МЧС России по РБ опровергло распространенные в бюллетене Ростуризма сведения, что республика входит в число тринадцати пожароопасных субъектов РФ. Напомним, в конце июня Федеральное агентство по туризму рекомендовало туроператорам и турагентствам при организации туристических поездок «обратить особое внимание на соблюдение мер пожарной безопасности» в этих регионах.