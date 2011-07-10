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МЧС: на территории Башкирии лесных пожаров нет

11 июля 2011, 00:21
Главное управление МЧС России по РБ опровергло распространенные в бюллетене Ростуризма сведения, что республика входит в число тринадцати пожароопасных субъектов РФ. Напомним, в конце июня Федеральное агентство по туризму рекомендовало туроператорам и турагентствам при организации туристических поездок «обратить особое внимание на соблюдение мер пожарной безопасности» в этих регионах.

Заместитель начальника республиканского МЧС Динар Салихов сообщил прессе, что в данный момент в Башкирии нет лесных пожаров, хотя с начала года были зафиксированы 57 очагов на площади 384 га.

По словам г-на Салихова, опасности для туристов в Башкирии нет, все очаги давно ликвидированы, и ему непонятно, почему республика оказалась в перечне пожароопасных регионов.

Также замглавы республиканского МЧС отметил, что с 27 июня в республике отменен особый противопожарный режим, введенный 1 мая, а свободный доступ граждан в леса снова открыт.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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