МЧС: на территории Башкирии лесных пожаров нет

Заместитель начальника республиканского МЧС Динар Салихов сообщил прессе, что в данный момент в Башкирии нет лесных пожаров, хотя с начала года были зафиксированы 57 очагов на площади
По словам г-на Салихова, опасности для туристов в Башкирии нет, все очаги давно ликвидированы, и ему непонятно, почему республика оказалась в перечне пожароопасных регионов.
Также замглавы республиканского МЧС отметил, что с 27 июня в республике отменен особый противопожарный режим, введенный 1 мая, а свободный доступ граждан в леса снова открыт.
Дмитрий КОЛПАКОВ.