Константин Толкачев отказался от летнего отпуска

- К сожалению, радостно отрапортовать по всем пунктам не получится. Так комиссия, занимающаяся экологическим бедствием в Стерлитамакском районе возле деревни Кантюковки, не может найти понимание у чиновников. У нас есть Росприроднадзор, министерство экологии республики, природоохранная прокуратура, районные власти, а охранять природу оказывается некому. Более девяти месяцев говорим об этой теме, все органы власти осведомлены, разработаны рекомендации, были выделены деньги, полмиллиона уже «проели», а ситуация только ухудшается. Территорию даже не огородили. Как с таким подходом можно найти виновных и ликвидировать загрязнение? Ведомства занимаются отписками и не могут определиться, кому именно заниматься проблемой. Не исключаю, что мешают и коррупционные факторы. Такое ощущение, что дело хотят спустить на тормозах. Мы со своей стороны намерены довести дело до логического завершения – прекращения сброса нефтеотходов, очистки территории и возможности нормального существования жителей окрестных населенных пунктов, - гневно заявил Константин Толкачев.