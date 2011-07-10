Константин Толкачев отказался от летнего отпуска

- Его можно назвать всенародным. Участие в обсуждении мог принять любой желающий - в результате, получено огромное количество предложений как от субъектов законодательной инициативы, так и от наших избирателей. Думаю, он даст хороший эффект, - заявил председатель госсобрания РБ.
По мнению г-на Толкачева, парламент серьезно поработал над законами, регламентирующим инвестиционную деятельность. В новых редакциях устранены барьеры на пути инвесторов, определены налоговые и прочие преференции.
- Большой резонанс вызвали в обществе изменения закона о регулировании земельных отношений в части выделения бесплатного участка семье при рождении третьего ребенка, - добавил спикер. - Не успел он вступить в силу, как аналогичный закон приняли наши коллеги из Госдумы. Теперь правом получения участка земли наделены все семьи, имеющие третьего ребенка. Поэтому нам на следующих заседаниях необходимо будет опять вносить изменения в закон, чтобы привести его в соответствие с федеральным законодательством. Кроме того, сейчас рассматривается вопрос о том, чтобы участки могли получать и семьи, воспитывающие детей-инвалидов.
Другим важным документом, особенно для сельчан, по мнению Константина Толкачева, стал закон, регламентирующий порядок выпаса сельскохозяйственных животных.
- Дело в том, что мы получили массу жалоб на бесхозный скот. Сегодня в некоторых крестьянских подворьях содержится до 300 лошадей! Бывают и ДТП с их участием (в том числе и со смертельным исходом), стада уничтожают посевы, а претензии предъявить некому, - проиллюстрировал своевременность принятия документа глава башкирского парламента.
А вот работой парламентских комиссий спикер курултая остался доволен не в полной мере. Среди плюсов он назвал депутатские расследования «солдатского ДТП» возле деревни Бекетово и задержки открытия в Уфе комплекса ИКЕА.
- К сожалению, радостно отрапортовать по всем пунктам не получится. Так комиссия, занимающаяся экологическим бедствием в Стерлитамакском районе возле деревни Кантюковки, не может найти понимание у чиновников. У нас есть Росприроднадзор, министерство экологии республики, природоохранная прокуратура, районные власти, а охранять природу оказывается некому. Более девяти месяцев говорим об этой теме, все органы власти осведомлены, разработаны рекомендации, были выделены деньги, полмиллиона уже «проели», а ситуация только ухудшается. Территорию даже не огородили. Как с таким подходом можно найти виновных и ликвидировать загрязнение? Ведомства занимаются отписками и не могут определиться, кому именно заниматься проблемой. Не исключаю, что мешают и коррупционные факторы. Такое ощущение, что дело хотят спустить на тормозах. Мы со своей стороны намерены довести дело до логического завершения – прекращения сброса нефтеотходов, очистки территории и возможности нормального существования жителей окрестных населенных пунктов, - гневно заявил Константин Толкачев.
Больным местом назвал высокопоставленный депутат и практику правоприменения.
- На сегодняшний день нет реального контролирующего органа, который бы обеспечивал исполнение и соблюдение законов, принимаемых субъектами Федерации. Реальных рычагов для этого нет и у госсобрания, - объяснил глава башкирского парламента. - Прокуратура считает своим приоритетом исполнение прежде всего федеративных законов, хотя одним из ведущих принципов законности является ее единство.
В то же время, по твердому убеждению г-на Толкачева, правовая система Башкортостана - это составная часть правовой системы России в целом.
- В любом деле существует два метода - убеждение и принуждение, - заметил он. - И лишь на базе первого трудно обеспечить эффективное исполнение наших законов.
Как известно, Константин Толкачев - приверженец активного отдыха, который он во время парламентских каникул проводит на природе, причем обычно на территории Башкирии. Однако после окончания весенней сессии отправляться на рыбалку или в турпоход спикер не собирается.
- Отпуск у меня в этом году отменяется. Очень много работы по Народному фронту, - признался он.
Геннадий ТАТАРИНОВ.