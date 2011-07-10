Главный врач больницы Мелеуза пойдет под суд за то, что купил томограф у знакомых

А вот другой врач из уфимской поликлиники № 47, располагающейся в Демском районе Уфы Артур Саляхов, пойманный на продаже больничных, на суде отделался легким испугом. Мужчину, вразнос торговавшего листками нетрудоспособности по 1500 рублей, приговорили к трем годам и одном месяцу лишения свободы условно, оштрафовав на 70 тысяч рублей. Г-на Саляхова обвиняли сразу в двух преступлениях – получении взятки и должностном подлоге, и по совокупности статей мог загреметь на 12 лет на зону. Но в мае вступили в силу поправки в Уголовный кодекс РФ, позволяющие наказание за получение взятки заменять денежным штрафом и врач остался на свободе.