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Главный врач больницы Мелеуза пойдет под суд за то, что купил томограф у знакомых

11 июля 2011, 00:50
В ближайшее время в Мелеузовском суде начнутся слушания уголовного дела, возбужденного против 54-летнего главного врача местной центральной больницы Ришата Кузбекова. Главного эскулапа района обвиняют в превышении должностных полномочий. По версии следователей, мужчина незаконно заключил контракт на поставку в клинику рентгенологического оборудования и компьютерного томографа со знакомыми коммерсантами из фирмы «ТеСи», поскольку бизнесмены обещали врачу за содействие 500 тысяч рублей.

Для того, чтобы открытый конкурс на поставку медицинской техники выиграла «правильная» фирма, г-н Кузбеков сообщил своим приятелям стоимость поставки оборудования, заявленную конкурентами. Представителям фирмы «ТеСи» оставалось только снизить свою цену на несколько тысяч рублей, чтобы остаться в выигрыше и получить выгодный для себя и главного врача центральной районной больницы Мелеуза контракт.

Как рассказали «МКС» в пресс-службе следственного комитета Башкирии, собрана достаточная доказательная база, подтверждающая, что Ришат Кузбеков должен был получить от руководства фирмы «ТеСи» незаконное денежное вознаграждение в размере 500 тысяч рублей за объявление предприятия победителем конкурса. Мужчина будет отвечать перед законом по ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») и в случае если его вина будет доказана судом, ему грозит до четырех лет лишения свободы.

А вот другой врач из уфимской поликлиники № 47, располагающейся в Демском районе Уфы Артур Саляхов, пойманный на продаже больничных, на суде отделался легким испугом. Мужчину, вразнос торговавшего листками нетрудоспособности по 1500 рублей, приговорили к трем годам и одном месяцу лишения свободы условно, оштрафовав на 70 тысяч рублей. Г-на Саляхова обвиняли сразу в двух преступлениях – получении взятки и должностном подлоге, и по совокупности статей мог загреметь на 12 лет на зону. Но в мае вступили в силу поправки в Уголовный кодекс РФ, позволяющие наказание за получение взятки заменять денежным штрафом и врач остался на свободе.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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