Федерация велоспорта России вливает в детский спорт 50 миллионов рублей

– Если хотите, данная краткосрочная программа - один из элементов антикризисного управления, – сказал генеральный директор ФВР Владимир Вагенлейтнер. - Анализ переписки со спортшколами по всей России показывает, что 80 процентов писем содержат просьбы об обновлении спортивного инвентаря.
В рамках этого проекта уже в текущем году планируется передать спортивным школам около 1200 велосипедов, комплектов формы и около 50 автомобилей.
– Развитие спортивных школ является прерогативой региональной власти – это их основная задача. Но наша целевая поддержка станет немалым стимулом, который активизирует вложения в развитие велоспорта со стороны местных органов власти, – подчеркнул Владимир Вагенлейтнер.
Он также отметил, что вливания будут целевыми – получателем будет не абстрактная региональная федерация велоспорта, а конкретная спортшкола, которая добивается высоких успехов в подготовке детей и подростков для участия в соревнованиях российского и европейского уровня.
Министр молодежной политики и спорта РБ Александр Никерин, принимавший участие в заседании, отметил, что все начинания, ориентированные на поддержку детского, юношеского и молодежного спортивного движения обязательно найдут поддержку в Башкортостане.
Для справки: сейчас в республике действует 17 филиалов спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва Центр олимпийской подготовки «Агидель» по велоспорту. Подготовлено 3 чемпиона Мира и 12 призеров Чемпионатов Мира, 5 Чемпионов Европы и 7 призеров Чемпионата Европы, 35 Чемпионов России и 45 призеров Чемпионатов России
Михаил СЫТИН.