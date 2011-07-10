mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Федерация велоспорта России вливает в детский спорт 50 миллионов рублей

11 июля 2011, 00:38
В Доме правительства РБ прошло заседание президиума Федерации велосипедного спорта России. Основным пунктом повестки дня стало принятие программы материально-технической поддержки спортивных школ по велосипедному спорту «Старт». Действительно, сейчас в целом по России 50% спортинвентаря велошкол требует замены. И начинающаяся в июле 2011 года годичная программа «Старт» предполагает вложение в развитие велосипедного спорта 50 миллионов рублей.

– Если хотите, данная краткосрочная программа - один из элементов антикризисного управления, – сказал генеральный директор ФВР Владимир Вагенлейтнер. - Анализ переписки со спортшколами по всей России показывает, что 80 процентов писем содержат просьбы об обновлении спортивного инвентаря.

В рамках этого проекта уже в текущем году планируется передать спортивным школам около 1200 велосипедов, комплектов формы и около 50 автомобилей.

– Развитие спортивных школ является прерогативой региональной власти – это их основная задача. Но наша целевая поддержка станет немалым стимулом, который активизирует вложения в развитие велоспорта со стороны местных органов власти, – подчеркнул Владимир Вагенлейтнер.

Он также отметил, что вливания будут целевыми – получателем будет не абстрактная региональная федерация велоспорта, а конкретная спортшкола, которая добивается высоких успехов в подготовке детей и подростков для участия в соревнованиях российского и европейского уровня.

Министр молодежной политики и спорта РБ Александр Никерин, принимавший участие в заседании, отметил, что все начинания, ориентированные на поддержку детского, юношеского и молодежного спортивного движения обязательно найдут поддержку в Башкортостане.

Для справки: сейчас в республике действует 17 филиалов спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва Центр олимпийской подготовки «Агидель» по велоспорту. Подготовлено 3 чемпиона Мира и 12 призеров Чемпионатов Мира, 5 Чемпионов Европы и 7 призеров Чемпионата Европы, 35 Чемпионов России и 45 призеров Чемпионатов России

Михаил СЫТИН.

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44