Федеральные чиновники обвинили организаторов экзаменов в мошенничестве

- Документ выдается в 14 лет, а подросток сдает экзамен в 17. Представляете, как он не похож на паспортное фото? – разводит руками чиновник. – А чтобы до конца разобраться и сличить снимок, нужно оторвать ребенка от работы и потерять экзаменационное время. Уверен, что в пропускном режиме нарушений в Башкирии не было. Я попадал в пункты сдачи ЕГЭ по пропуску, а если разрешение не спрашивали на входе, то это было первым нарушением. Даже машин в день сдачи ЕГЭ вокруг школ стало меньше: в прошлые годы творился настоящий ажиотаж. Прошло то время, когда действовали внаглую: передавали задания через форточку медкабинета или выносили КИМы через столовую. Сейчас все кабинеты опечатаны. И эти разрастающиеся метастазы следует ликвидировать.