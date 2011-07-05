mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Тройка в зачетке обошлась студентке в полторы тысячи рублей

5 июля 2011, 20:03
Готова была заплатить полторы тысячи рублей за оценку «удовлетворительно» нерадивая студентка четвертого курса экономического факультета Стерлитамакского филиала Башкирского государственного университета (БГУ). Девушка настолько плохо знала предмет «Информационные системы в экономике» и не надеялась в будущем одолеть гранит науки, что решила заплатить любые деньги лишь бы получить отметку в зачетке.

31-летняя преподавательница кафедры информатики согласилась пойти «двоечнице» навстречу и не принимать у нее экзамен. Женщина не даром преподавала на кафедре экономики и оценив стоимость своих затрат на вдалбливание в голову студентки прописных истин, потребовала за «тройку» 1,5 тысяч рублей. Когда студентка принесла деньги и в аудитории отдала купюры педагогу, корыстную «преподшу» задержали.

Как сообщили «МКС» в пресс-службе следственного комитета Башкирии, сегодня против меркантильной дамы возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). В случае если суд признает женщину виновной, ей грозит до трех лет лишения свободы.

Между тем это не первый случай, когда преподаватели собирают со студентов деньги за сдачу экзаменов и, похоже, плата за незнание для наших вузов стала нормой.

Понятно, что общественности становится известно только о тех случаях, которые разрабатывают правоохранители. Но не трудно догадаться, что большая часть корыстных преподавателей просто не попадают в поле зрения борцов с экономической преступностью.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44