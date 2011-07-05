Тройка в зачетке обошлась студентке в полторы тысячи рублей

31-летняя преподавательница кафедры информатики согласилась пойти «двоечнице» навстречу и не принимать у нее экзамен. Женщина не даром преподавала на кафедре экономики и оценив стоимость своих затрат на вдалбливание в голову студентки прописных истин, потребовала за «тройку» 1,5 тысяч рублей. Когда студентка принесла деньги и в аудитории отдала купюры педагогу, корыстную «преподшу» задержали.