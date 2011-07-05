Тройка в зачетке обошлась студентке в полторы тысячи рублей

31-летняя преподавательница кафедры информатики согласилась пойти «двоечнице» навстречу и не принимать у нее экзамен. Женщина не даром преподавала на кафедре экономики и оценив стоимость своих затрат на вдалбливание в голову студентки прописных истин, потребовала за «тройку» 1,5 тысяч рублей. Когда студентка принесла деньги и в аудитории отдала купюры педагогу, корыстную «преподшу» задержали.
Как сообщили «МКС» в пресс-службе следственного комитета Башкирии, сегодня против меркантильной дамы возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). В случае если суд признает женщину виновной, ей грозит до трех лет лишения свободы.
Между тем это не первый случай, когда преподаватели собирают со студентов деньги за сдачу экзаменов и, похоже, плата за незнание для наших вузов стала нормой.
Понятно, что общественности становится известно только о тех случаях, которые разрабатывают правоохранители. Но не трудно догадаться, что большая часть корыстных преподавателей просто не попадают в поле зрения борцов с экономической преступностью.