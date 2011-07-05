Титул «Мисс полиция-2011» завоевала студентка Уфимского юринститута

И вот - долгожданное дефиле в вечерних платьях. Самый красивый и женственный конкурс продемонстрировал все обаяние, изящество и красоту участниц. Казалось бы, что может быть проще: пройтись по сцене в элегантном наряде! Но так могут рассуждать лишь те, кому не довелось выступать перед огромным залом, предстать перед сотнями глаз. Самообладанию и выдержке конкурсанток можно было только позавидовать: все держались уверенно и грациозно.