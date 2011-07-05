Титул «Мисс полиция-2011» завоевала студентка Уфимского юринститута

Огонь, вода и медные трубы
Сначала - отборочный тур в органах и подразделениях внутренних дел республики, затем - конкурс видеороликов и фотосессий. В итоге из более двухсот желающих побороться за титул первой красавицы в полицейских погонах в финал прошли четырнадцать. Но и это еще не все. Прежде чем появиться в вечерних платьях на сияющей огнями сцене ГДК, девушкам не единожды пришлось демонстрировать свои таланты.
Спортивный этап конкурса начался с проверки умения девушек стрелять не только глазками. В тире физкультурно-спортивного общества «Динамо» конкурсантки состязались в меткости, а на стадионе пришлось проходить полосу препятствий, которая включала в себя челночный бег, разборку-сборку пистолета Макарова, прыжки на скакалке. Кроме того, было необходимо уложить на лопатки довольно крепкого противника.
Финальный свисток - и участницы отправились облачаться в купальные костюмы, сланцы и шапочки, чтобы показать, что башкирская полиция сильна не только на суше, но и в воде. Брассом, на спине и даже по-собачьи – неважно, каким стилем, главное – достичь финиша, как можно быстрее. Фото на память - и снова за работу. Расслабляться некогда: впереди - еще один конкурсный день.
И вот - долгожданный финал. За конкурсанток взялись режиссеры и стилисты: девушкам предстояло показать себя во всей красе. Последний штрих румян, напутственные слова группы поддержки, и - вперед!
Зазвучал праздничный марш, и под аплодисменты, а также голоса болельщиков, скандирующих имена конкурсанток, на сверкающей огнями сцене ГДК появились полтора десятка красивейших представительниц исполнительной власти, представлявшие Уфу, Нефтекамск, Салават, Бирск, Кумертау и Дюртюли. Зрительный зал на 1200 мест забит до отказа: желающим полюбоваться на красоток и поддержать коллег сложно было найти место даже в проходе.
В качестве почетных гостей на конкурсе присутствовали заместитель председателя курултая РБ Лилия Гумерова, мэр Уфы Павел Качкаев, и.о. министра внутренних дел по РБ генерал-майор полиции Александр Овчинников, доктор медицинских наук, профессор Эрнст Мулдашев.
Судейская коллегия – тоже именитые и уважаемые лица республики. Председатель жюри – заместитель министра внутренних дел по РБ полковник внутренней службы Руслан Шарафутдинов, сопредседатель жюри – министр культуры Башкирии Аскар Абдразаков, певица Флюра Кильдиярова, актер русской драмы Валерий Гриньков, председатель союза женщин РБ Рашида Султанова, прима-балерина Гульсина Мавлюкасова, а также победительница конкурса «Мисс Милиция Башкортостан-2010» Карина Фаткуллина.
Первый конкурс – «Визитная карточка». Можно ли узнать человека за полторы минуты? Конкурсантки доказали: можно. Каждая из девушек представила емкие и интересные зарисовки о себе в стихах и прозе.
- Мои призвание и долг – работать так, чтоб был от дела толк, - бессменная Снегурочка полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по Уфе Ралина Султанова пишет стихи и любит петь.
Полиция нравов
У Татьяны Озеровой из Кумертау стаж работы в полиции только начинается, но она уже прониклась любовью к этой профессии и сейчас постигает азы службы в Центре профессиональной подготовки республиканского МВД.
- Это не школа, не университет и не курсы повышения квалификации, - уверена она. – Здесь нас приучают к мысли, что впереди сложная, но интересная работа.
Капитан полиции Оксана Юртова считает, что любимая работа должна идти рука об руку с семьей.
- Служба занимает много времени, потому любую свободную минутку я стараюсь проводить с мужем и сыном, - говорит она.
Хрупкие с виду девушки поражали необычными увлечениями: одна прыгает с парашютом, другая выписывает пируэты на коньках, занимается верховой ездой, третья – йогой, вышивает пейзажи.
Взмывают вверх таблички с первыми оценками жюри. Пять, пять, четыре, пять…
- Оценивать сложно: все участницы достойны только пятерок, - признается председатель союза женщин Башкортостана Рашида Султанова, - но впереди еще много заданий, и выбрать лучшую нам все-таки придется.
Следующий конкурс – дефиле в национальных костюмах и презентация блюд, приготовленных собственными руками. Конская колбаса кызылык, блинчики с икрой, конина с чесноком и овощами, удмуртское блюдо перепечи, чувашский пирог хуплу с начинкой из мяса и рыбы, утка по-татарски, зур-бялеш и даже украинский борщ с пампушками – разнообразному меню мог позавидовать любой ресторан. Манящий запах дразнил не только тех, кто находился на сцене, но и доносился до зрителей, сидящих в первых рядах. Попробовать кулинарные изыски, к сожалению, предстояло только уважаемым членам жюри.
- Удивительно, как в недрах такой профессии, где ценится сила, мужество и интеллект, мирно уживаются красота, грация и кулинарное мастерство, - отметил после конкурсного задания член жюри актер русской драмы Валерий Гриньков.
На творческом этапе конкурсанткам предстояло проявить себя в самых различных жанрах, показать артистизм, самобытность и поразить гостей и строгое жюри своим необыкновенным талантом. «Мы вместе», «Спи, мое солнышко», «Сандугач» на татарском языке – конкурсантки порадовали зрителей и судей прекрасными вокальными данными. Латиноамериканский танец «Ча-ча-ча», восточный, испанский, индийский, национальный башкирский танец, вальс, фокстрот, эстрадный танец «Модерн-джаз» и номер «Стиляги» - были представлены практически все направления танцевального искусства. Надо сказать, выступления финалисток никого не оставили равнодушными. Подпевая и выстукивая ритм в такт ногами, зрители благодарили каждую конкурсантку бурными аплодисментами.
И вот - долгожданное дефиле в вечерних платьях. Самый красивый и женственный конкурс продемонстрировал все обаяние, изящество и красоту участниц. Казалось бы, что может быть проще: пройтись по сцене в элегантном наряде! Но так могут рассуждать лишь те, кому не довелось выступать перед огромным залом, предстать перед сотнями глаз. Самообладанию и выдержке конкурсанток можно было только позавидовать: все держались уверенно и грациозно.
Форменная красота
Компетентное жюри удалилось для подведения итогов конкурса, волнительное ожидание скрасил небольшой концерт, подготовленный деятелями культуры республики.
Борьба позади, настала самая приятная часть конкурса. Надо сказать, без подарка не остался никто. От союза женщин РБ все участницы получили сертификаты на недельное обучение в модельном агентстве, от спонсоров конкурса - денежные сертификаты, а от полицейского ведомства - наручные часы.
В номинации «Мисс зрительских симпатий» победила инспектор специализированного взвода ДПС управления ГИБДД МВД по РБ Дарья Титлова, заслужила она и диплом третьей степени в номинации «Мисс профессия».
Самой фотогеничной признана младший инспектор отдела делопроизводства и режима Управления МВД России по Уфе младший сержант внутренней службы Юлия Фадеева. Ее наградой стал титул «Мисс медиа» и фотосессия от глянцевого журнала.
В номинации «Мисс грация» лучшей стала сотрудница отдельной роты патрульно-постовой службы полиции отдела МВД России по Кумертау рядовой полиции Татьяна Озерова. Титул «Мисс хрустальный голос» и диплом второй степени в номинации «Мисс профессия» достались эксперту отдела экономических экспертиз капитану полиции Оксане Юртовой. «Мисс хрустальный башмачок» - заместителю начальника роты по работе с личным составом батальона №1 полка полиции «Южный» УВО Управления МВД России по Уфе капитану полиции Людмиле Костылевой.
Инспектор управления по работе с личным составом МВД по РБ капитан внутренней службы Ирина Крохмалева стала второй вице-мисс. Она же удостоена диплома второй степени в номинации «Мисс профессия». Старший юрисконсульт Отдела МВД РФ «Нефтекамский» капитан внутренней службы Гульнара Яруллина получила титул первой вице-мисс.
По итогам всех конкурсных заданий в упорной борьбе победила курсант третьего курса Уфимского юридического института МВД РФ Анжелика Вакилова. 22-летняя девушка удостоена и диплома первой степени в номинации «Мисс Профессия».
Примечательно, что самая молодая участница конкурса является представительницей самой настоящей милицейской династии. Отец Анжелики погиб при исполнении служебных обязанностей на территории Чеченской республики.
- Папа и по сей день является для меня примером, - призналась первая красавица.
Думается, жюри не ошиблось с выбором победительницы. В копилке Анжелики уже имеется титул «Мисс Уфимский юридический институт МВД России», сейчас к списку наград добавились более весомые звания. И, надо признать, заслуженно. Именно такой: молодой, восторженной, патриотичной, бесконечно любящей свою службу и должна быть она – первая «Мисс полиция».
- Все девушки достойно прошли аттестацию на службу в полицию, - отметил исполняющий обязанности министра внутренних дел по РБ генерал-майор полиции Александр Овчинников. – Если в наших рядах служат такие блюстительницы порядка, я спокоен за будущее.
Наталья ТРУТНЕВА.