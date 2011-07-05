Пожарные штрафы выросли до полумиллиона рублей

Так, например, ужесточены санкции за нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима для граждан от 2000 до 4000 рублей (ранее от 1000 до 1500), для должностных лиц от 15 до 30 тысяч (ранее от 2000 до 3000), юридическим лицам от 400 до 500 тысяч (ранее от 20 до 30 тысяч рублей).
За неисправные пожарный водопровод или электрооборудование здания, отсутствие пожарного инвентаря также вводятся новые штрафы: для граждан – до 3000, для должностных лиц – до 15 тысяч, для юридических лиц – до 200 тысяч рублей.
За захламленные эвакуационные пути, неисправную пожарную сигнализацию, систему пожаротушения, и противодымную систему увеличены штрафы до 4000 рублей для граждан, до 20 тысяч для должностных лиц, до 40 тысяч для индивидуальных предпринимателей, а для юридических лиц – до 200 тысяч рублей.
По словам г-на Латыпова, отныне пренебрегать предписаниями инспектора пожнадзора станет себе дороже.
- Легче установить сигнализацию, чем выплатить штраф, а потом все равно ее смонтировать, - говорит он. – Раньше коммерсанты платили мелкие штрафы и жили до следующей проверки, теперь взыскание будет разорительным.
Новые санкции в КоАП установлены для больниц, школ и вокзалов.
- За невыполнение предписания пожнадзора школами и больницами через суд может быть назначен штраф от 90 до 100 тысяч рублей, а руководителям этих учреждений до 6 тысяч рублей, или отстранение от должности на три года, - пояснил Марат Латыпов. - За нарушение пожарной безопасности на объектах транспорта пассажир заплатит до 2000, а должностное лицо до 5000 рублей. Ко всему прочему увеличился срок давности привлечения к административной ответственности с двух месяцев до одного года.
Дмитрий КОЛПАКОВ.