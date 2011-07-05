Пожарные штрафы выросли до полумиллиона рублей

- За невыполнение предписания пожнадзора школами и больницами через суд может быть назначен штраф от 90 до 100 тысяч рублей, а руководителям этих учреждений до 6 тысяч рублей, или отстранение от должности на три года, - пояснил Марат Латыпов. - За нарушение пожарной безопасности на объектах транспорта пассажир заплатит до 2000, а должностное лицо до 5000 рублей. Ко всему прочему увеличился срок давности привлечения к административной ответственности с двух месяцев до одного года.