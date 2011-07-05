Молочный король получил из бюджета 450 тысяч рублей, нарисовав надои на бумаге

Эти деньги выдавались фермерам в рамках целевой правительственной программы, призванной увеличить производство молока в Башкирии и развивать молочное скотоводство. Только показатели молочной продукции, проданной потребителям, сельский предприниматель завысил в три раза, попросту нарисовав надои на бумаге. Надо сказать, что полученные мошенническим путем из бюджета деньги депутат не присвоил, а рассчитался с кредиторами. Но следователи считают, что мужчина сделал эти платежи из корыстной заинтересованности, чтобы поддержать свой имидж успешного предпринимателя, а также «создавая видимость благополучия и платежеспособности предприятия».
Как сообщили «МКС» в следственном комитете Башкирии, директор агрофирмы, незаконным образом получив из казны 450 тысяч рублей, «совершил противоправные действия и причинил существенный ущерб охраняемым интересам общества и государства». В случае если суд признает успешного коммерсанта виновным, ему грозит до трех лет лишения свободы. Слуге народа также придется уйти из представительных органов местного самоуправления, так как ни один человек не может работать во власти, будучи судимым.