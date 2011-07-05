Молочный король получил из бюджета 450 тысяч рублей, нарисовав надои на бумаге

Эти деньги выдавались фермерам в рамках целевой правительственной программы, призванной увеличить производство молока в Башкирии и развивать молочное скотоводство. Только показатели молочной продукции, проданной потребителям, сельский предприниматель завысил в три раза, попросту нарисовав надои на бумаге. Надо сказать, что полученные мошенническим путем из бюджета деньги депутат не присвоил, а рассчитался с кредиторами. Но следователи считают, что мужчина сделал эти платежи из корыстной заинтересованности, чтобы поддержать свой имидж успешного предпринимателя, а также «создавая видимость благополучия и платежеспособности предприятия».