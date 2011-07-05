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Молочный король получил из бюджета 450 тысяч рублей, нарисовав надои на бумаге

5 июля 2011, 19:58
В ближайшее время районный суд рассмотрит уголовное дело 54-летнего директора агрофирмы «Буздяк», зарегистрированной в селе Уран Буздякского района Башкирии. Мужчину, кстати, по совместительству являющегося депутатом местного совета, обвиняют в злоупотреблении полномочиями. Предприимчивый коммерсант в 2009 году получил из республиканского бюджета субсидию более чем в 450 тысяч рублей на компенсацию затрат по производству молока.

Эти деньги выдавались фермерам в рамках целевой правительственной программы, призванной увеличить производство молока в Башкирии и развивать молочное скотоводство. Только показатели молочной продукции, проданной потребителям, сельский предприниматель завысил в три раза, попросту нарисовав надои на бумаге. Надо сказать, что полученные мошенническим путем из бюджета деньги депутат не присвоил, а рассчитался с кредиторами. Но следователи считают, что мужчина сделал эти платежи из корыстной заинтересованности, чтобы поддержать свой имидж успешного предпринимателя, а также «создавая видимость благополучия и платежеспособности предприятия».

Как сообщили «МКС» в следственном комитете Башкирии, директор агрофирмы, незаконным образом получив из казны 450 тысяч рублей, «совершил противоправные действия и причинил существенный ущерб охраняемым интересам общества и государства». В случае если суд признает успешного коммерсанта виновным, ему грозит до трех лет лишения свободы. Слуге народа также придется уйти из представительных органов местного самоуправления, так как ни один человек не может работать во власти, будучи судимым.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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