Интернет-телевидение в Башкирии запустили татарские журналисты

- А у нас все сотрудники многостаночники, - говорит г-н Фатхтдинов. – Когда мы запускали новые медийные форматы, специалистов со стороны не привлекали, а использовали только собственные ресурсы. Наши журналисты тоже становятся мультимедийщиками – могут и видеосюжет смонтировать, и фото разместить, и писать неплохие очерки. У нас очень профессиональные кадры – три кандадата наук, два члена союза писателей Башкортостана и один член писательского союза Татарстана.