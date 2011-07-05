Интернет-телевидение в Башкирии запустили татарские журналисты

- Ну, «телевидение» - это слишком сильно сказано, - смеется редактор газеты Фаил Фатхтдинов. – Но видеоверсию происходящих событий мы уже запустили, возможно, что в будущем этот блок станет основой настоящего интернет-ТВ.
Уже сегодня на сайте «Кызыл Тана» можно увидеть видеоролики общественно значимых мероприятий, а также мультфильмы на татарском языке, литературные передачи, исторические очерки, интервью и репортажи, которые подписчики также смогут прочитать и в печатном издании. Причем, прообраз интернет-телевидения, созданного журналистами «Кызыл Тана» будет ориентирован и на русскоговорящего зрителя.
- Мы считаем, что можем привлекать информационным продуктом многих пользователей интернета, - объясняет Фаил Камилович. – Поэтому готовы делать несколько версий репортажей – на русском и на татарском языках.
По словам главного редактора «Кызыл Тана», на этот проект не затрачено ни копейки из бюджетных или спонсорских средств – «обошлись своими силами».
- У меня появилась идея размещать на нашем ресурсе и театральные постановки, - рассказывает редактор. – Обратился в татарские театры, но оказалось, что там видеоверсий спектаклей не снимают. Но после моего звонка пообещали создать видеоархив – так что пользователи интернета смогут наслаждаться и работой актеров, не выходя из дома.
Оказывается, на информационном ресурсе государственного издания уже давно работает интернет-радио, которое так и называется «Радио Кызыл Тан» – пользователи могут в режиме он-лайн наслаждаться песнями на татарском языке и даже несколько раз в день слушать последние новости, которые читает журналист редакции, имеющая дикторский опыт Резеда Валитова.
- А у нас все сотрудники многостаночники, - говорит г-н Фатхтдинов. – Когда мы запускали новые медийные форматы, специалистов со стороны не привлекали, а использовали только собственные ресурсы. Наши журналисты тоже становятся мультимедийщиками – могут и видеосюжет смонтировать, и фото разместить, и писать неплохие очерки. У нас очень профессиональные кадры – три кандадата наук, два члена союза писателей Башкортостана и один член писательского союза Татарстана.
Между тем, на рынке печатных СМИ Башкирии у газеты «Кызыл Тан» очень хороший рейтинг – она гораздо более многих востребована читателем. Тираж ежедневного издания составляет 18700 экземпляров.
- Тираж у нас упал почти на полторы тысячи, - переживает г-н Фатхтдинов. – И мы понимаем, что рейтинг у печатных СМИ будет снижаться и в будущем, а значит упадут и доходы. Потому мы и решили развиваться в интернет-направлении, чтобы привлечь молодого читателя, который газет уже не читает, и найти новые возможности зарабатывать на медийном рынке.
По словам Фаила Камиловича, от того, что журналисты «уйдут в интернет», газета не пострадает, а только выиграет. Продвинутые репортеры, находящиеся в мейнстриме интернет-тенденций, смогут гораздо больше донести до читателей, живущих в глубинке и не имеющих возможности следить за новостями в сети.
Впрочем, желание «идти в ногу со временем» для государственных изданий вполне объяснимо – каждое из них ощущает, что теряет аудиторию, которую вполне реально восполнить в интернете. А, учитывая, что государство содержит эти СМИ и журналистам не нужно думать, как заработать на кусок хлеба и оплату типографских расходов, люди имеют возможность творить и реализовывать самые смелые идеи.