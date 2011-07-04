Сельский начальник определил стоимость «услуг» за выделение земли в 200 тысяч рублей

Чиновник отправил заявку о свободном участке в местный комитет по управлению собственностью, и после прохождения обязательных процедур, землю без проведения торгов отдали белоречанину в аренду на пять лет. Радик Вахитов посчитал, что мужчина должен ему за предоставление конкретного участка, который тот облюбовал заранее. Но приезжий решил, что земля и так достается ему недешево, и рассказал о вымогательстве в правоохранительных органах. 20 августа прошлого года главного начальника Миндяка поймали с поличным прямо в рабочем кабинете при получении заветной суммы.