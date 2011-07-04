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Сельский начальник определил стоимость «услуг» за выделение земли в 200 тысяч рублей

4 июля 2011, 02:01
В прокуратуре Башкирии утвердили обвинительное заключение против главы Миндякского сельсовета Учалинского района 41-летнего Радика Вахитова. В ближайшее время сельский начальник, обвиняемый в получении взятки, предстанет перед Верховным судом РБ. Чиновник вымогал у жителя Белорецка деньги за выделение земли для строительства коттеджа вблизи водоема. Свои услуги г-н Вахитов оценил в 200 тысяч рублей, при том, что действия по предоставлению желающим наделов для ведения подсобного хозяйства входили в должностные полномочия главы сельсовета.

Чиновник отправил заявку о свободном участке в местный комитет по управлению собственностью, и после прохождения обязательных процедур, землю без проведения торгов отдали белоречанину в аренду на пять лет. Радик Вахитов посчитал, что мужчина должен ему за предоставление конкретного участка, который тот облюбовал заранее. Но приезжий решил, что земля и так достается ему недешево, и рассказал о вымогательстве в правоохранительных органах. 20 августа прошлого года главного начальника Миндяка поймали с поличным прямо в рабочем кабинете при получении заветной суммы.

Как сообщили «МКС» в пресс-службе прокуратуры Башкирии, чиновнику предъявили обвинение ч.5 ст.290 УК РФ («Получение главой органа местного самоуправления взятки в крупном размере»). В случае если суд признает г-на Вахитова виновным, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Между тем, похоже, у сельских чиновников уже определена «стоимость» взятки, которую проситель обязан принести в конверте, если жаждет «положительного» решения вопроса. Так, ожидают суда еще два начальника сельсоветов, бравших за свои услуги ровно 200 тысяч рублей. Глава администрации села Кара-Якупово Чишминского района Башкирии за эту сумму пустил местного предпринимателя в глиняный карьер добывать стройматериалы. 51-летний руководитель сельсовета в селе Алга Дюртюлинского района республики «погорел» на взятке в 200 тысяч рублей, которую ему принес коммерсант, надеявшийся построить дом в деревне Купоярово на берегу озера Аслы-Куль.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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