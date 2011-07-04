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Из совета директоров «Башинформа» вывели Мурзагулова и Цисина

4 июля 2011, 02:16
В минувший четверг произошли изменения в совете директоров государственного агентства «Башинформ», 100% пакетом акций которого владеет министерство земельных и имущественных отношений РБ. Из совещательного органа исключили Ростислава Мурзагулова и Петра Цисина, а вместо них появились новые аффилированные лица - Вероника Урванцева и Олег Кушнерук. В новом составе совета директоров по-прежнему присутствуют глава республиканского минсвязи и массовых коммуникаций Борис Мелкоедов, руководитель пресс-службы правительства Башкирии Павел Самойлин и Максим Ульчев, который исполняет обязанности гендиректора информационного агентства.

Новый член совета директоров «Башинформа» - замминистра земельных и имущественных отношений 48-летняя Вероника Урванцева, ранее вместе с вице-премьером Владимиром Балабановым трудилась в «Русь-Банке», а с 2011 года оказалась в правительстве Башкирии. Но ее появление в совете директоров объяснимо, так как она представляет интересы учредителя – минземимущества РБ. Психолог Олег Кушнерук, числящийся в центре «Индиго», судя по всему, давний друг редакции агентства, поскольку не раз публиковался в его изданиях.

Ростислав Мурзагулов, исключенный из списка аффилированных лиц, по определению не мог находиться в совещательном органе «Башинформа», так как в Уфе не живет и трудится в государственной корпорации, поднимающей курорты Северного Кавказа. А вот исключение из совета директоров 34-летнего заместителя главы минземимущества Петра Цисина, также представлявшего интересы учредителя, скорее всего, связано с ротацией кадров, которая началась после ухода из администрации президента РБ Ростислава Мурзагулова. Г-на Цисина, как и многих других, причисляли к «мурзагуловской» команде, которая сегодня лишилась фавора. Так, недавно ушел из Белого дома глава управления внутренней политики Урал Хасанов, а его управление расформировали, отправив в отставку не менее 15 человек.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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