Из совета директоров «Башинформа» вывели Мурзагулова и Цисина

Ростислав Мурзагулов, исключенный из списка аффилированных лиц, по определению не мог находиться в совещательном органе «Башинформа», так как в Уфе не живет и трудится в государственной корпорации, поднимающей курорты Северного Кавказа. А вот исключение из совета директоров 34-летнего заместителя главы минземимущества Петра Цисина, также представлявшего интересы учредителя, скорее всего, связано с ротацией кадров, которая началась после ухода из администрации президента РБ Ростислава Мурзагулова. Г-на Цисина, как и многих других, причисляли к «мурзагуловской» команде, которая сегодня лишилась фавора. Так, недавно ушел из Белого дома глава управления внутренней политики Урал Хасанов, а его управление расформировали, отправив в отставку не менее 15 человек.