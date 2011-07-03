В Башкирии стартовал чемпионат по сверхлегкой авиации

Также можно было взмыть в небо на воздушном шаре и покататься на всех типах представленной техники. Зрители стали свидетелями прыжков спортсменов-парашютистов. Сегодня с 10.30 начнутся зачетные полеты участников чемпионата России. Нормативы соревнований будут приближены к тем, которые пройдут на 13-ом чемпионате мира по сверхлегкой авиации в Израиле с 9 по 23 октября. Главный судья соревнований - заслуженный военный летчик, судья международной категории Владимир Иванович Забава. После окончания соревнований запланирован перелет «Открытое небо Урала» над территорией Башкирии. Чемпионат продлится до 10 июля.