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В Башкирии стартовал чемпионат по сверхлегкой авиации

4 июля 2011, 01:51
В минувшую субботу на аэродроме «Первушино» на территории Кушнаренковского района стартовал чемпионат России по сверхлегкой авиации в классе самолеты и дельталеты «СЛА-мото-2011». 2 и 3 июля прошел большой воздушный праздник «Фестиваль и выставка сверхлегкой авиации», на котором была представлена самая разнообразная техника от параплана до вертолета. Гостей праздника ожидала также музыкальная программа и выступления народных коллективов республики, общение с пилотами, конкурсы, призы.

Также можно было взмыть в небо на воздушном шаре и покататься на всех типах представленной техники. Зрители стали свидетелями прыжков спортсменов-парашютистов. Сегодня с 10.30 начнутся зачетные полеты участников чемпионата России. Нормативы соревнований будут приближены к тем, которые пройдут на 13-ом чемпионате мира по сверхлегкой авиации в Израиле с 9 по 23 октября. Главный судья соревнований - заслуженный военный летчик, судья международной категории Владимир Иванович Забава. После окончания соревнований запланирован перелет «Открытое небо Урала» над территорией Башкирии. Чемпионат продлится до 10 июля.

Лилия МУРСАЛОВА.

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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