72-летняя супруга кувалдой отучила мужа засматриваться на молодух

Как рассказали «МКС» в пресс-службе МВД по РБ, причиной трагедии стала «молодая» любовница, захомутавшая слесаря. Мужчина давно встречался с 40-летней женщиной и все обещал ей, что когда-нибудь они соединят свои судьбы. Дама, устав ждать развития событий, решила действовать сама и позвонила на мобильник счастливой соперницы, сообщив, что они с ее мужем любят друг друга и даже ждут ребенка. Пожилая супруга приняла информацию к сведению и стала наблюдать за своим благоверным, обнаружив, что он уходит разговаривать по сотовому телефону в туалет, или говорит шепотом, чтобы она не слышала. Устав от терзаний, жена напрямую спросила вторую половину, правда ли, что у него есть другая. Слесарь упал на колени и во всем признался супружнице, поклявшись, что не намерен больше продолжать отношений на стороне, поскольку «молодуха» уже надоела ему и он намерен сказать ей, чтобы она не обольщалась мечтами о совместной жизни. Но, похоже, мужчине оказалось не так просто разорвать сложившиеся узы, поскольку любовница продолжала ему звонить и обвинять в подлости и лицемерии. Пожилая дама, наблюдая за метаниями супруга, тоже мучилась, и все ей казалось, что он предпочтет другую, более молодую женщину. В один из воскресных дней накал страстей достиг апогея. Жена заметила, что ее благоверный, лежа в кровати, вновь говорит по телефону шепотом, отвернувшись к стене. Обезумевшая от злости пенсионерка не стала даже выяснять с кем разговаривает любимый, а сходив в прихожую, схватила кувалду, которую муж использовал в работе, и дважды ударила молотом его по голове. Любопытно, что пара, имея возрастную разницу в 15 лет, прожила счастливо в браке 22 года.