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72-летняя супруга кувалдой отучила мужа засматриваться на молодух

4 июля 2011, 01:58
Обвиняется в жестоком убийстве 72-летняя пенсионерка, расправившаяся со своим 57-летним мужем. Женщина дважды ударила благоверного по голове кувалдой, заподозрив, что он разговаривает по телефону с любовницей. Размозжив мужу череп, пожилая дама решила свести счеты с жизнью и даже уже приготовила веревку, чтобы повеситься. Но ревнивицу спасла подруга, которой женщина позвонила, чтобы поинтересоваться, что делать с раненым. Мужчину отправили в больницу, но до стационара он не доехал, скончавшись в карете скорой помощи, а его супруга сегодня находится под подпиской о невыезде – в следственном изоляторе по инструкции запрещено пребывание престарелых преступников.

В случае если суд признает старушку виновной, ей грозит предстать перед Богом в тюрьме – за такое преступление Уголовное законодательство предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Супруги жили в подвальном помещении в столице Башкирии – это подобие квартиры им выделило жилищное управление, где глава семейства трудился слесарем. В ближайшее время чета намеревалась переехать в благоустроенное жилье, но теперь им и не нужны квадратные метры – муж будет довольствоваться местом на кладбище, а его ревнивая жена нарами на зоне общего режима.

Как рассказали «МКС» в пресс-службе МВД по РБ, причиной трагедии стала «молодая» любовница, захомутавшая слесаря. Мужчина давно встречался с 40-летней женщиной и все обещал ей, что когда-нибудь они соединят свои судьбы. Дама, устав ждать развития событий, решила действовать сама и позвонила на мобильник счастливой соперницы, сообщив, что они с ее мужем любят друг друга и даже ждут ребенка. Пожилая супруга приняла информацию к сведению и стала наблюдать за своим благоверным, обнаружив, что он уходит разговаривать по сотовому телефону в туалет, или говорит шепотом, чтобы она не слышала. Устав от терзаний, жена напрямую спросила вторую половину, правда ли, что у него есть другая. Слесарь упал на колени и во всем признался супружнице, поклявшись, что не намерен больше продолжать отношений на стороне, поскольку «молодуха» уже надоела ему и он намерен сказать ей, чтобы она не обольщалась мечтами о совместной жизни. Но, похоже, мужчине оказалось не так просто разорвать сложившиеся узы, поскольку любовница продолжала ему звонить и обвинять в подлости и лицемерии. Пожилая дама, наблюдая за метаниями супруга, тоже мучилась, и все ей казалось, что он предпочтет другую, более молодую женщину. В один из воскресных дней накал страстей достиг апогея. Жена заметила, что ее благоверный, лежа в кровати, вновь говорит по телефону шепотом, отвернувшись к стене. Обезумевшая от злости пенсионерка не стала даже выяснять с кем разговаривает любимый, а сходив в прихожую, схватила кувалду, которую муж использовал в работе, и дважды ударила молотом его по голове. Любопытно, что пара, имея возрастную разницу в 15 лет, прожила счастливо в браке 22 года.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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