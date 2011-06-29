Производство минеральной ваты, открывшееся в Башкирии, покроет 60% рынка

Как заявил присутствующий на открытии завода член Совета Федерации РФ от Башкирии Анатолий Бондарук, производство необходимо республике, так как в каждом соседнем регионе - Татарии, Челябинской и Пермской областях, аналогичные заводы уже существуют давно.
Напомним, Анатолий Бондарук возглавлял группу компаний «Селена» и непосредственно до назначения сенатором в марте 2011 года руководил строительством завода.
- После того, как мы запустили «Полиэф», компания «Селена» переключилась на другие на не менее интересные проекты как производство минеральной ваты, деревопереработка, сельское хозяйство, - рассказал Анатолий Бондарук. - Это говорит о том, что республика привлекательный регион в инвестиционном плане.
До 2008 года годовая потребность республики в минеральной вате была на уровне 120 тыс. тонн. «Агидель» сможет покрывать не менее 60% местного рынка, на уровне 70 тыс. тонн в год.