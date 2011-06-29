Производство минеральной ваты, открывшееся в Башкирии, покроет 60% рынка

- После того, как мы запустили «Полиэф», компания «Селена» переключилась на другие на не менее интересные проекты как производство минеральной ваты, деревопереработка, сельское хозяйство, - рассказал Анатолий Бондарук. - Это говорит о том, что республика привлекательный регион в инвестиционном плане.