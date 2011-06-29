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Производство минеральной ваты, открывшееся в Башкирии, покроет 60% рынка

29 июня 2011, 18:31
В среду в Благовещенске состоялся официальный пуск завода теплоизоляционных материалов «Агидель». Завод выпускает базальтовые утеплители BASWOOL. Мощность предприятия 10 тонн минеральной ваты в час. Инвестиции в проект составили около 3 млрд руб или 0 млн. Срок окупаемости проекта пять лет. На предприятии трудится 300 человек. Инвестор - группа компаний «Селена», работающая в Башкирии с 2005 года.

Как заявил присутствующий на открытии завода член Совета Федерации РФ от Башкирии Анатолий Бондарук, производство необходимо республике, так как в каждом соседнем регионе - Татарии, Челябинской и Пермской областях, аналогичные заводы уже существуют давно.

Напомним, Анатолий Бондарук возглавлял группу компаний «Селена» и непосредственно до назначения сенатором в марте 2011 года руководил строительством завода.

- После того, как мы запустили «Полиэф», компания «Селена» переключилась на другие на не менее интересные проекты как производство минеральной ваты, деревопереработка, сельское хозяйство, - рассказал Анатолий Бондарук. - Это говорит о том, что республика привлекательный регион в инвестиционном плане.

До 2008 года годовая потребность республики в минеральной вате была на уровне 120 тыс. тонн. «Агидель» сможет покрывать не менее 60% местного рынка, на уровне 70 тыс. тонн в год.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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